Detiene a tres sujetos por jugar ‘arrancones’ y les localizan 150 mil pesos

En posesión de la droga conocida como cristal y más de 150 mil pesos, tres sujetos fueron detenidos cuando realizaban “arrancones” en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada del sábado en el cruce de Félix U Gómez e Isaac Garza, en el pleno corazón de la ciudad.

Elementos municipales se encontraban realizando un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizaron que los tripulantes de un automóvil KIA y dos motocicletas realizaban “arrancones”.

Los uniformados se acercaron a ellos y lograron interceptarlos; sin embargo, los conductores se mostraron agresivos, pero finalmente se tranquilizaron y les efectuaron una revisión.

Foto: Especial

Los hombres se identificaron como: Ismael “N”, de 27 años; Eliud Alonso “N”, de 32 años y Luis Arturo “N”, de 22 años.

En una revisión les localizaron 37 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, así como una báscula digital y 154 mil 550 pesos en efectivo, incluidos dólares.

Los sujetos también traían una báscula digital y tres celulares de diversas marcas.

“Las autoridades investigan las actividades a las cuales se dedican los ahora detenidos, cuyos vehículos les fueron asegurados”, indicó la autoridad municipal.

Los tres hombres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.