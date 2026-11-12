Sheinbaum llevará el Plan México a Cumbre de la APEC; tendrá al menos cuatro reuniones bilaterales

En su participación en la Cumbre de la APEC, en China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará el Plan México ante empresarios de la región y promoverá las inversiones para el país, afirmó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum tendrá participaciones públicas en la cumbre de la APEC del 17 al 19 de noviembre y recibirá la sede de la cumbre de 2027 para México. La presidenta dictará una de las dos conferencias que se darán ante el Consejo Asesor de Negocios, que reúne a cerca de mil empresarios de la región.

“Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y lo que significa también el las características para la inversión en México, pero esencialmente es Plan México y su significado y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, expuso Sheinbaum.

Posteriormente tendrá al menos cuatro reuniones bilaterales, entre las que destaca en la agenda la que sostendrá con el presidente de China, Xi Jinping. Los otros encuentros pactados son con Canadá, Vietnam y Australia.

“Estamos interesados en colaborar en diferentes temas. Uno de ellos estamos muy interesados en los hospitales inteligentes que tienen en China para poder incorporar este modelo en nuestro país. Segundo, medio ambiente, economía circular, transformación de la basura. Para ello va la secretaria de Semarnat. Y tercero, temas de desarrollo científico, tecnológico, que también viaja a la Secretaria de ciencias. Y por otro lado, fuentes renovables de energía”, expuso Sheinbaum Pardo.

Además, en su participación en la sesión plenaria de jefes de Estado, planteara la necesidad del desarrollo y cooperación entre las naciones.

“Ahí vamos a hablar de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión que siempre ha tenido México, de complementariedad de las economías de garantizar el desarrollo de todos los países. No puede ser el desarrollo de un país a costa del desarrollo de otro, sino siempre la cooperación para el desarrollo”, expuso la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum estará fuera del país del 15 al 20 de noviembre para participar en la Cumbre de la APEC. La APEC agrupa el 60 por ciento del PIB mundial y el 50 por ciento del comercio del mundo.

Sheinbaum se reunirá con comunidad mexicana

Al margen de su participación en la Cumbre de la APEC, la presidenta Sheinbaum Pardo se reunirá con mexicanos en China el martes 17 de noviembre por la tarde, cuyo encuentro está organizando la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Está prevista una reunión con la comunidad mexicana y ya la tenemos organizada. Eso va a ser el día martes, así lo pidió la presidenta y con la cancillería se está organizando la reunión. Lo que nos dijo la presidenta es 'no puedo ir a un país y no saludar a la comunidad mexicana", dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer la agenda de la mandataria en China.