Sheinbaum anuncia inversión de 250 mdd de WEG en Hidalgo

La empresa multinacional WEG invertirá 250 millones de dólares en México para la construcción de una nueva planta industrial, donde fabricará equipos eléctricos estratégicos para centros de datos, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó la relevancia de este proyecto para el crecimiento industrial del país, particularmente en sectores vinculados con el desarrollo de infraestructura tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial.

Durante el anuncio, Ebrard Casaubón explicó que la inversión se realizará de manera progresiva entre 2026 y 2030 y subrayó la importancia de la compañía dentro del mercado internacional de equipos eléctricos.

Estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo en lo que tiene que ver con generadores, alternadores y transformadores. Será una inversión de 250 millones de dólares, que se llevará a cabo en el periodo de aquí a 2030", señaló.

El secretario de Economía también puso énfasis en el papel que desempeñará WEG en el fortalecimiento de las capacidades industriales de México, al considerar que su presencia será fundamental para atender las nuevas necesidades tecnológicas.

Estamos hablando de una empresa clave en México para la expansión de la actividad industrial de inteligencia artificial, esta nueva planta va a estar en Hidalgo", afirmó.

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¿Qué estado del país se verá beneficiado?

La instalación de la nueva planta representa un impulso para la actividad manufacturera de Hidalgo, entidad que recibirá un proyecto enfocado en la producción de componentes eléctricos especializados.

Los equipos que fabricará WEG están relacionados con el funcionamiento de centros de datos, instalaciones que requieren infraestructura eléctrica de alta capacidad para procesar, almacenar y administrar grandes volúmenes de información.

Por su parte Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo WEG, reveló que la inversión anunciada se ejecutará entre 2025 y 2030.

El proyecto contempla la generación de 2 mil empleos directos y la construcción de una planta enfocada en la fabricación de alternadores, generadores y motores, equipos fundamentales para atender la creciente demanda de infraestructura eléctrica de los centros de datos y el desarrollo industrial que se prevé para México.

De acuerdo con lo expuesto por Marcelo Ebrard, la llegada de esta inversión confirma la importancia de México como destino para proyectos industriales vinculados con sectores de alto valor estratégico.