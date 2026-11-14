Capturan a presuntos líderes criminales dedicados a la extorsión en Ciudad Victoria

Un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras corporaciones federales permitió la detención de tres presuntos líderes de células delictivas que operaban en Ciudad Victoria y municipios de la región central de Tamaulipas.

Una fuente cercana a la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas, confirmó las capturas e identificó a uno de los detenidos como Eduardo Luis “N”, originario de Matamoros, quien presuntamente encabezaba una célula dedicada a extorsionar a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante cobros ilegales en Ciudad Victoria.

Otro de los arrestados es Javier Alberto “N”, de 26 años y originario de esta capital, señalado como segundo al mando de una estructura dedicada a cometer fraudes y exigir pagos indebidos a nombre de la empresa eléctrica.

El tercer detenido fue identificado como Juan Carlos “N”, de 42 años, también originario de Victoria, a quien se le atribuye presuntamente el liderazgo de grupos dedicados al cobro de piso y la extorsión contra propietarios de carnicerías, fruterías, líneas de microbuses y otros establecimientos comerciales.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las actividades ilícitas de estas estructuras no se limitaban a Ciudad Victoria, sino que también se extendían a los municipios de Güémez, Padilla, Llera y El Mante.

Foto: Especial

Los tres individuos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las circunstancias de las detenciones ni han precisado si los presuntos responsables pertenecen a alguna organización criminal en particular.

Aseguran casa de seguridad

En un hecho distinto, elementos de la Cuarta Región Militar y la Octava Zona Militar realizaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad, el cual estaría vinculado al Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo.

La intervención se llevó a cabo en la colonia Villas de San Miguel, ubicada al poniente de la ciudad, donde las autoridades localizaron y aseguraron dos armas de fuego, aproximadamente dos mil cartuchos, 58 cargadores, equipo táctico diverso y un vehículo con reporte de robo.

Las comandancias militares informaron sobre el aseguramiento del material, pero no precisaron si durante el cateo hubo personas detenidas.