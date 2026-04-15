Morena, PVEM y PT definen ruta para 2027: Alianza flexible y encuestas con aspirantes

Alianza flexible a nivel federal para los 300 distritos en la Cámara de Diputados; gubernaturas a dialogar; piso parejo para todos los aspirantes, sin adelantados y la inclusión de hasta cuatro aspirantes morenistas, uno del Verde y otro del PT, son los primeros parámetros que la Mesa Nacional de la Coalición integrada por Morena, PVEM y PT han planteado rumbo a las elecciones del próximo año.

Diálogo oficialista

En entrevistas por separado, la senadora y dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y la senadora petista, Geovanna Bañuelos, hablaron de los temas que se han acordado hasta el momento en el diálogo para construir la alianza oficialista, en donde quedó claro que las diferencias en torno a la reforma electoral y el Plan B no afectaron en absoluto su coalición electoral.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, habló de las negociaciones rumbo a 2027. Facebook

En la Mesa Nacional de la Coalición, donde ya hemos usado reglas generales, no personales, hemos aceptando el mecanismo de selección de candidatos de la encuesta. Nosotros lo que hemos pedido, y se ha concedido hasta el momento, es que Morena llegue con cuatro aspirantes, el Partido Verde al menos con uno y el PT también, para todos los cargos de las encuestas. A donde decidan las dirigencias de los tres partidos ir en coalición, ese será el mecanismo de elección”, dijo Geovanna Bañuelos.

La presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, informó que, “A petición de la gente”, el partido verde competirá en solitario en SLP. Foto: Omar Hernández.

Vamos a una alianza flexible a nivel federal, que nos permita ir en la mayoría de los 300 distritos; en las gubernaturas aspiramos a ir juntos en las 17 gubernaturas, pero tendremos que ir revisando las circunstancias de cada uno de los estados. Y en lo local es otro tema, tiene que pasar primero por los comités estatales; ahí esperaremos ir solos en algunos distritos locales, eso nos ha permitido ser competitivos”, explicó Karen Castrejón.

Una negociación que inició en marzo

Excélsior informó el pasado 29 de marzo que Morena, Verde y PT abrieron el diálogo para construir su coalición electoral el 26 de marzo, a partir de hacer a un lado las diferencias generadas por la reforma electoral, que no fue apoyada por el PT y el Verde, y por la negativa del PT a respaldar el adelanto de la revocación de mandato.

Ayer, Geovanna Bañuelos informó que ya son tres las sesiones que han tenido en esa Mesa Nacional de la Coalición y en ellas se ha partido de acuerdos que ya se han puesto en marcha en otros procesos electorales.

Ahorita estamos en la etapa temprana para fijar los momentos en que los compañeros que aspiran a un puesto de elección popular puedan responder a tiempo, en condiciones de piso parejo para todos; estamos viendo cómo podemos resolver lo que se consideran actos anticipados de campaña, porque hay muchas y muchos aspirantes que, en su legítima aspiración de poder ganar las encuestas —que es el mecanismo de elección de candidatos que tenemos—, pues andan sueltos y sueltas, y nosotros queremos reglas claras”, adelantó.

Karen Castrejón comentó que en el Partido Verde también “hemos pedido piso parejo y, sobre todo, reciprocidad. El Verde, sin duda, se va a sumar a aquellos perfiles que estén fuertes en cada una de las 17 gubernaturas. Hoy los números indican que el Verde es el que está fuerte en el estado de San Luis Potosí.