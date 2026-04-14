Impulsan cultura de empatía hacia personas con autismo

La construcción de una cultura de empatía hacia personas con autismo se vuelve cada vez más relevante en México, donde esta condición tiene una presencia significativa en la población.

De acuerdo con estimaciones de organismos de salud y estudios especializados, en el país 1 de cada 115 niños se encuentra dentro del espectro autista, lo que equivale a cerca de 400 mil menores, mientras que más de un millón de personas viven con esta condición, es decir, alrededor del 0.8% de la población.

Ante este panorama, el especialista en temas sociales, Diego Hernández Pitta, subrayó la importancia de comprender la diversidad neurocognitiva para generar entornos más incluyentes-

“La empatía es el punto de partida. Entender que cada persona interactúa con el mundo de manera distinta nos permite construir espacios más respetuosos”, afirmó.

Diego Hernández Pitta destacó que acciones cotidianas, como respetar los tiempos de comunicación o evitar la sobreestimulación, pueden marcar una diferencia significativa en la inclusión.

Asimismo, enfatizó que este enfoque no solo beneficia a las personas dentro del espectro autista, sino que fortalece la convivencia en general.

“La inclusión no es un discurso, es una práctica que comienza en lo cotidiano”, concluyó Diego Hernández Pitta.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia entornos más incluyentes.

Reproducir

JCS