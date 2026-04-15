El desafío que enfrentó el rescatista del minero atrapado en Sinaloa

VICTORIA DE DURANGO, Dgo.– Una burbuja de aire y el recuerdo constante de su familia fueron los factores decisivos que permitieron la supervivencia de Francisco Zapata Nájera, el minero duranguense rescatado tras permanecer 13 días atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa.

José Manuel Martínez Murillo, líder del equipo de rescatistas especializados de USAR Jalisco, fue uno de los primeros en establecer contacto con el sobreviviente.

Hubo emoción, mucha emoción, alegría y esperanza de vida, pero también momentos de mucho estrés”, relató Martínez Murillo.

Zapata le confesó que, en medio de la desesperación, llegó a pensar en quitarse la vida.

Nos comentaba que ya estaba vencido, que pensó en suicidarse por tantos días atrapado; sin embargo, el pensamiento de su familia siempre lo obligaba a seguir viviendo”, agregó.

Aunque los rescatistas llegaron mentalizados para no encontrar sobrevivientes, pequeños espacios con oxígeno dentro de la mina los impulsaron a redoblar esfuerzos.

“Fue algo extraordinario, con emociones encontradas. Las condiciones geológicas de la mina prácticamente nos hacían pensar en recuperación de cuerpos. Sin embargo, encontramos galerías, contrapozos y túneles con un poco de aire en unas cavernas, y ahí dimos con esa burbuja aérea donde él resistió 13 días”, explicó el líder del equipo.

Los rescatistas enfrentaron momentos de gran incertidumbre y alto riesgo.

Incluso, se perdieron en el interior de la mina y fueron plenamente conscientes de que ponían en peligro sus propias vidas en la operación más compleja que habían enfrentado durante su carrera.

Es una misión muy compleja. En toda mi vida como rescatista, no es fácil lograr un rescate después de 13 días en una mina con derrumbes, colapsos, riesgos, atmósferas contaminadas, espacios confinados y gran profundidad”, compartió.

Equipo de rescatistas Omar Hernández

Martínez agregó que conocía el riesgo de quedar atrapado.

“Sabíamos que, si había otro colapso, nosotros también quedaríamos atrapados”, detalló Martínez Murillo.

Con la satisfacción del deber cumplido, los rescatistas regresaron a Guadalajara, mientras Francisco Zapata Nájera se recupera junto a su familia en Durango.

¿Qué pasó en la mina Minerales de Sinaloa?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el 7 de abril de 2026, un equipo de buzos de rescate del BAE localizó con vida a Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que se encontraban atrapados en la mina Minerales de Sinaloa, desde el 25 de marzo.