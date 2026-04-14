Reaparece alcalde de Taxco tras su secuestro

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció un día después de ser liberado por presuntos integrantes de la Familia Michoacana, con la publicación de un video en redes sociales en el que confirma que él y sus familiares están bien.

En el video que, aparentemente es grabado desde su domicilio, el alcalde agradece a las instituciones de seguridad los operativos que realizaron para lograr su liberación y la de su padre.

"Primero que nada quiero agradecer a Dios porque en los momentos más duros uno se aferra a su fe, y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos bien. Agradezco profundamente el respaldo del gobierno de México"

Un día después de su liberación, el alcalde no ha informado si reforzará su seguridad o la de su familia. Indicó que continuará trabajando en el municipio, por lo que no está contemplado hasta el momento que solicite licencia para separarse del cargo.

"Con más convicción que nunca de caminar con ustedes. De escuchar y de servir y trabajar por la tranquilidad, la confianza, la paz y el bienestar de nuestras familias. Reconstruir no solo significa levantar calles o instituciones, reconstruir significa sanar, recuperar la confianza, cuidar la paz y fortalecer el tejido social"

Autoridades estatales señalaron que reforzaron los operativos de prevención en Taxco con elementos de los 3 órdenes de gobierno.