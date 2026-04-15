Homicidios cayeron 41% en 18 meses; la tendencia sigue en descenso

En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se redujeron 41 por ciento.

La Presidenta informó que, si bien de febrero a marzo se registró un repunte de dos asesinatos diarios más en promedio, la tendencia de reducción de ese delito va en picada.

“No es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo de tres o cuatro meses”, expuso.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puntualizó que, comparando cada marzo de una década, el reciente ha sido el más bajo en homicidios, y también ha sido el primer trimestre con menor incidencia desde 2016.

El informe de seguridad presentado en la conferencia matutina destacó que también ha habido reducción en otros delitos como el feminicidio (-14.9%), lesiones dolosas por arma de fuego (-10.9), secuestro extorsivo (-36) y extorsión (-17), entre otros.

Sigue tendencia a la baja en homicidios

Sheinbaum afirma que delitos de alto impacto como feminicidio, robos y extorsión han retrocedido.

Si bien de febrero a marzo se registró un repunte de dos homicidios diarios más en promedio, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que a lo largo de su administración la tendencia en la reducción de homicidios ha sido a la baja.

Al presentar los datos consolidados de homicidios durante el primer semestre del año, se observa que en marzo se registraron 51.4 asesinatos cometidos en el mes, contra 49.3 casos en febrero, es decir, se registró un repunte de dos puntos de febrero a marzo.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que de septiembre de 2024 a marzo de 2026 se han reducido en 41 por ciento los homicidios que se cometen en el país.

“No es lineal, que todos los meses vaya bajando” (…) “Lo importante es la tendencia global” (…) “No es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo de tres o cuatro meses”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

De acuerdo con la Presidenta, desde el último dato disponible de homicidios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la actualidad, con datos preliminares, estimó la reducción de homicidios en 45 por ciento.

“En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos de 91.7 en 2024 a 50.8 diarios en 2026. Una reducción del 45 por ciento. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados”, reiteró la presidenta Sheinbaum.

De acuerdo con Figueroa, el de 2026 ha sido el marzo más bajo en homicidios desde hace diez años, y también ha sido el primer trimestre más bajo en homicidios desde 2016.

En el reporte de seguridad se detalló que los estados donde se registran más homicidios son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

El informe señala que ha habido reducción en los delitos de feminicidio (-14.9 por ciento), lesiones dolosas por arma de fuego (-10.9), secuestro extorsivo (-36), extorsión (-17), total de robos con violencia (-18.2), robo de vehículo con violencia, robo a transportista con violencia (-24.4), robo a transeúnte con violencia (-11.5), robo a negocio con violencia (-14.9), y se registró un repunte en robo a casa habitación con violencia (2.2 por ciento).