Llevaban 117 kilos de cocaína en una camioneta, los detienen en retén militar en Tamaulipas

Un cargamento de 117 kilogramos de cocaína que era transportado hacia la frontera de Tamaulipas fue asegurado por elementos de la Policía Ministerial Federal y personal militar durante un operativo de vigilancia instalado sobre la carretera federal Matamoros–San Luis Potosí, a la altura del municipio de Jaumave.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas, los hechos ocurrieron cuando los agentes federales, en compañía de elementos del Ejército Mexicano, realizaban revisiones aleatorias en el tramo carretero mencionado.

Durante el dispositivo, los uniformados marcaron el alto a una camioneta Chevrolet, color blanco, tipo pickup, en la que viajaban dos personas.

Se contabilizaron 117 paquetes confeccionados con cinta adhesiva Foto: Especial

Con el apoyo de un agente canino especializado en detección de narcóticos, se logró localizar un compartimento oculto dentro del vehículo, en el cual se encontraba la droga.

Al inspeccionar el área, se contabilizaron 117 paquetes confeccionados con cinta adhesiva que, tras ser pesados, arrojaron un total de 117 kilogramos de cocaína.

Tanto los ocupantes de la camioneta como el vehículo y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.

Las primeras indagatorias señalan que la unidad motriz y los ahora detenidos tenían como destino la franja fronteriza del estado.

La camioneta asegurada Foto: Especial

JCS