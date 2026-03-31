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Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevo periodo de vinculaciones este 1 de abril

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México iniciará este miércoles su segundo periodo de vinculaciones de 2026.

Por: Brenda Salas

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El programa busca desarrollar habilidades, capacidades para facilitar la inserción laboral y apoyo económico.Cuartoscuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México iniciará este miércoles 1 de abril su segundo periodo de vinculaciones de 2026, ofreciendo una nueva oportunidad a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan para capacitarse en centros de trabajo.

Los aspirantes previamente registrados podrán postularse a los centros de trabajo disponibles para iniciar su proceso de capacitación. El programa, que busca desarrollar habilidades y capacidades para facilitar la inserción laboral, ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos durante 12 meses, además de seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Para formar parte del programa y aprovechar el inicio de las vinculaciones, los interesados deben seguir un proceso de dos pasos:

  • Registro Permanente: El primer paso es registrarse en la Plataforma Digital del programa, un proceso que está abierto permanentemente.
  • Haz tu registro en la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx
  • Postulación: Una vez registrados, deben entrar en la misma plataforma durante los periodos de postulaciones (como el que inicia este 1 de abril), buscar y elegir el centro de trabajo y el plan de actividades de su interés. Posteriormente, el representante del centro de trabajo se pondrá en contacto para concretar la aceptación.

Quienes tengan dificultades de acceso a internet pueden realizar estos procedimientos en las oficinas móviles del programa.

Requisitos esenciales

Para la inscripción, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse.
  • Contar con identificación oficial vigente y CURP.
  • Presentar un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.
  • Inscribirse en la Plataforma Digital, proporcionando la información requerida.
  • Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro.
  • Presentar una fotografía con el rostro descubierto y sosteniendo la ficha de registro.
  • Aceptar los términos de la carta compromiso que exige el cumplimiento de las Reglas de Operación del programa.
  • Las personas extranjeras deben acreditar su estancia legal en el país con la documentación oficial vigente.

Durante la capacitación, los aprendices deberán asistir entre 5 y 8 horas diarias, 5 días a la semana, y serán evaluados mensualmente por sus tutores. Al finalizar, recibirán un documento que acreditará las habilidades adquiridas. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México acredita que 7 de cada 10 egresados han conseguido un empleo u ocupación productiva.

fdm

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