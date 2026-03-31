Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevo periodo de vinculaciones este 1 de abril

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México iniciará este miércoles 1 de abril su segundo periodo de vinculaciones de 2026, ofreciendo una nueva oportunidad a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan para capacitarse en centros de trabajo.

Los aspirantes previamente registrados podrán postularse a los centros de trabajo disponibles para iniciar su proceso de capacitación. El programa, que busca desarrollar habilidades y capacidades para facilitar la inserción laboral, ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos durante 12 meses, además de seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Para formar parte del programa y aprovechar el inicio de las vinculaciones, los interesados deben seguir un proceso de dos pasos:

Registro Permanente: El primer paso es registrarse en la Plataforma Digital del programa, un proceso que está abierto permanentemente.

Registro Permanente: El primer paso es registrarse en la Plataforma Digital del programa, un proceso que está abierto permanentemente. Haz tu registro en la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Postulación: Una vez registrados, deben entrar en la misma plataforma durante los periodos de postulaciones (como el que inicia este 1 de abril), buscar y elegir el centro de trabajo y el plan de actividades de su interés. Posteriormente, el representante del centro de trabajo se pondrá en contacto para concretar la aceptación.

Quienes tengan dificultades de acceso a internet pueden realizar estos procedimientos en las oficinas móviles del programa.

Requisitos esenciales

Para la inscripción, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse.

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse. Contar con identificación oficial vigente y CURP.

Presentar un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.

Inscribirse en la Plataforma Digital, proporcionando la información requerida.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro.

Presentar una fotografía con el rostro descubierto y sosteniendo la ficha de registro.

Aceptar los términos de la carta compromiso que exige el cumplimiento de las Reglas de Operación del programa.

Las personas extranjeras deben acreditar su estancia legal en el país con la documentación oficial vigente.

Durante la capacitación, los aprendices deberán asistir entre 5 y 8 horas diarias, 5 días a la semana, y serán evaluados mensualmente por sus tutores. Al finalizar, recibirán un documento que acreditará las habilidades adquiridas. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México acredita que 7 de cada 10 egresados han conseguido un empleo u ocupación productiva.

fdm