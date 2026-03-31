Mis Días de Luna, la serie radiofónica impulsada por Saba, alcanza una audiencia de 9 millones de personas

Este alcance ha permitido llevar información clave a comunidades que enfrentan barreras tecnológicas y de conectividad. Además, entre 10 y 11 emisoras adicionales continúan transmitiendo la serie en distintas regiones, extendiendo diariamente el impacto del programa y consolidando su presencia en territorios donde el acceso a contenidos educativos sobre el ciclo menstrual sigue siendo limitado.

La serie de 22 episodios busca derribar estigmas y promover una gestión menstrual digna para niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. A través de un formato accesible y cercano, crea un espacio seguro donde hablar del ciclo menstrual deja de ser un tabú y se convierte en una conversación informada y libre de vergüenza.

La historia sigue a Meztli, una joven de 14 años de Ecatepec, Estado de México, en un recorrido de preguntas, descubrimientos y aprendizajes sobre lo que significa menstruar.

"En Saba creemos que hablar del ciclo menstrual debe estar en todos los espacios cotidianos. Mis Días de Luna lleva esa conversación a la radio para hacerla más cercana, más abierta y sin tabúes, contribuyendo a que más niñas y adolescentes entiendan su ciclo y lo vivan con confianza", comenta Ximena Magaña, Marketing Manager de Saba.

En este mismo esfuerzo por ampliar su alcance, Radio Educación ha confirmado la transmisión del programa en sus frecuencias, fortaleciendo su llegada a nuevas audiencias a nivel nacional. La iniciativa forma parte de una estrategia de cambio social impulsada por UNICEF y Saba, que busca normalizar la salud menstrual y mejorar la calidad de vida en México.

"El interés que ha generado Mis Días de Luna confirma que en México existe una gran necesidad de información confiable sobre la salud menstrual, un tema que aún se vive en silencio y con desinformación. Abordarlo de forma cercana, auténtica y atractiva, permite conectar con nuevas audiencias, generar conexión, abrir espacios de diálogo y romper estigmas", mencionó Fabiola Acosta Manning, Oficial Nacional de Alianzas Corporativas de UNICEF en México.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (2026), realizada por Essity, UNICEF y Menstruación Digna México, el 66 % de las personas encuestadas afirmó haber recibido poca o ninguna información al momento de su primera menstruación, mientras que cada vez más niñas comienzan su ciclo entre los 9 y 11 años. Estos datos evidencian la urgencia de acercar información clara, accesible y culturalmente pertinente desde edades tempranas.

Esta producción fue desarrollada en colaboración con AMARC México y Violeta Radio, sustentada en manuales de salud menstrual avalados por UNICEF. Los contenidos integran evidencia en salud, educación integral en sexualidad y derechos de la infancia, basándose en testimonios reales de niñas de 10 a 14 años. Actualmente, los capítulos están disponibles bajo demanda en Spotify y Apple Podcasts, así como la página de UNICEF México y Saba.