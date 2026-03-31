Localizan con vida a Carmiña Miroslava Castro

La creadora de contenido y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar fue localizada con vida este martes 31 de marzo en Culiacán, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el domingo pasado tras un presunto caso de privación ilegal de la libertad. La información fue dada a conocer en Primera Emisión de Imagen Informativa que conduce el periodista Pascal Beltrán del Río.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la joven fue encontrada en el sector oriente de la ciudad y se encuentra en buen estado de salud, sin detallar hasta el momento las circunstancias de su liberación.

La desaparición ocurrió en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado en el boulevard Ronaldo Arjona Amabilis, donde Carmiña Miroslava Castro Salazar se encontraba con su hijo mayor.

De acuerdo con el testimonio de su amiga Ada Ramos, tres sujetos armados y encapuchados llegaron al local, simularon interés en los productos y, al acercarse, la amenazaron con armas para obligarla a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas, apenas media hora después del último mensaje que intercambió con su amiga. Durante el ataque, los agresores encañonaron al menor de 10 años, lo que provocó la reacción de la víctima:

No, a él no, no le apunten”, suplicó antes de ser subida por la fuerza al vehículo.

Desaparece Carmiña Miroslava Castro Salazar, emprendedora y creadora de contenido conocida por su negocio de repostería “Rosa Dely”. Facebook

Hallazgo y respuesta institucional

Tras el reporte de desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó los protocolos de búsqueda, lo que derivó en su localización con vida en menos de 48 horas.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del delito.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, es una emprendedora reconocida en Culiacán, madre de cuatro hijos y creadora del negocio “Rosa Dely”, especializado en repostería personalizada.

Su actividad digital incluye la difusión de recetas, diseño de postres y clases gratuitas de emprendimiento en plataformas como TikTok, lo que le ha permitido construir una comunidad sólida.

Además, imparte cursos presenciales en la comunidad de San Ignacio, donde promueve el autoempleo.

De acuerdo con personas cercanas, no tenía antecedentes de amenazas ni vínculos con actividades ilícitas.

Ella solamente lo que hace en esta vida es emprender, ayudar a las personas”, afirmó su amiga.

El caso ocurre en medio de un contexto de violencia e inseguridad en Sinaloa, donde se han registrado diversos episodios de privación ilegal de la libertad.

El propio negocio de la joven había reabierto apenas dos semanas antes, tras un cierre previo derivado de las condiciones de seguridad en la zona.

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