MC retoma a Yuawi y se sube al Mundial para renovar su imagen

La conocida tonada de “Nanananá, Movimiento naranja… Movimiento ciudadano” fue remasterizada y se le incorporó batucada, batería y percusiones, a fin de relanzar la imagen de MC rumbo al Mundial de Futbol y las elecciones de 2027.

El niño, wixárika (huichol) Yuawi López, que hace más de ocho años entonaba la melodía, ahora ya de 18 años reapareció junto al dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, para presentar la nueva estrategia de propaganda del instituto político.

Movimiento Ciudadano presentó los spots de su nueva estrategia política rumbo a los futuros comicios, durante el evento denominado México cree en México.

Como capitán de equipo de futbol, Yuawi interpretó “No son 11, somos millones, el mejor equipo uniendo nuestros corazones”, mientras los emecistas coreaban y aplaudían.

Con sombreros gigantes, bastones inflables, matracas y batucada y los animadores en zancos, los aficionados emecistas ambientaron la presentación de la campaña portando camisetas color naranja.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, encabezó el acto con temática del Mundial, pero con inclusión social.

“Solo puede haber unidad en un país en el que hay inclusión. Que solo puede haber unidad como resultado del reconocimiento de que México es un país desigual y que, además, el futbol, como otras facetas de la realidad pública, reproduce esas desigualdades”, expresó.

Yuawi López entonaba el nanananá hace ocho años. Cortesía

Señaló que el partido naranja llevará el Mundial a las calles, reconociendo la importancia del evento deportivo para todos los sectores sociales.