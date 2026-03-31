Confirman que restos hallados en Sonora son de hijo de Ceci Flores

La identidad de Marco Antonio Sauceda Rocha fue confirmada tras casi siete años de desaparición, luego de que la Fiscalía de Sonora corroborara mediante pruebas de ADN que los restos localizados recientemente corresponden al hijo de la activista Cecilia Flores.

El hallazgo, ocurrido en una carretera de Hermosillo, representa el cierre de un largo proceso marcado por la incertidumbre, la violencia y la búsqueda incansable de una madre que se convirtió en símbolo nacional.

La notificación oficial fue realizada por la Fiscalía estatal la tarde del lunes 30 de marzo, entre las 17:00 y 18:00 horas. Según lo informado, los restos óseos serán entregados a la familia una vez concluido el proceso pericial y formalizada la documentación correspondiente.

Días antes, la propia Cecilia Flores había advertido sobre las dificultades técnicas para obtener un perfil genético concluyente, debido al estado de los restos y el tiempo de exposición.

A pesar de ello, expresó su determinación:

Voy a ser paciente, he esperado casi siete años… debo mantenerme firme, de pie”, declaró en redes sociales.

El hallazgo en la carretera 26

El punto clave de la investigación se remonta al 24 de marzo, cuando la madre buscadora acudió a un predio en el kilómetro 46 de la carretera 26, una zona conocida por hallazgos previos.

En ese lugar encontró restos óseos y una prenda identificable, una camiseta guinda presuntamente perteneciente a su hijo, lo que reforzó la hipótesis inicial.

Ceci Flores, madre buscadora.

Las autoridades realizaron un operativo de cateo durante dos días, trasladando los indicios a laboratorio para su análisis científico.

Marco Antonio Sauceda Rocha, de 32 años, desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, cuando fue interceptado por hombres armados junto a su hermano.

En aquel episodio, su hermano logró ser liberado tras la intervención directa de su madre, quien enfrentó a integrantes del grupo criminal. Sin embargo, Marco Antonio nunca regresó.

Este caso se suma a la tragedia personal de Cecilia Flores, quien también sufrió la desaparición de otro hijo en 2015 en Sinaloa.

Las Madres Buscadoras de Sonora

A raíz de estas experiencias, la activista fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que ha logrado localizar más de 2 mil cuerpos en fosas clandestinas desde 2015.

El trabajo del colectivo ha sido clave en visibilizar la crisis de desapariciones en México, así como en presionar a las autoridades para acelerar procesos de búsqueda e identificación.

La confirmación también fue difundida por el grupo Jóvenes Buscadoras de Sonora, quienes destacaron el impacto emocional del hallazgo.

Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria”, señalaron en redes sociales

El mensaje subraya tanto el duelo como la persistencia colectiva en la búsqueda de justicia.

Horas antes de la confirmación, el colectivo denunció haber sido víctima de una llamada falsa, que los llevó a un sitio donde únicamente encontraron restos de animales.

La activista calificó el hecho como una “burla al dolor”, señalando además el desgaste económico y emocional que implica cada jornada de búsqueda.

La familia informó que el velatorio se realizará el 31 de marzo en el domicilio de Cecilia Flores, en Bahía de Kino.

Se espera además que la Fiscalía emita un comunicado oficial ampliando los detalles del caso y del proceso de identificación.

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