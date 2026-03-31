Christopher Landau duda que ‘El Pelón’, sucesor de ‘El Mencho’, sea estadounidense

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, actualmente Subsecretario de Estado, cuestionó públicamente que Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”, tenga ciudadanía estadounidense, pese a reportes que señalan que nació en California.

La declaración se produce en un contexto de tensión política y jurídica en torno al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

En un mensaje difundido el 31 de marzo, Christopher Landau expresó su escepticismo respecto a que el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación posea ciudadanía estadounidense.

No creo que ‘El Pelón’ sea ciudadano estadounidense simplemente porque nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”, afirmó el funcionario.

Según diversos reportes, Juan Carlos Valencia González habría nacido el 12 de septiembre de 1984 en California, lo que, en principio, le otorgaría el derecho a la ciudadanía bajo el criterio de ius soli (derecho del suelo).

“El Pelón”, hijastro de “El Mencho”

“El Pelón” es hijo de Rosalinda González Valencia y hijastro de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, figura histórica del CJNG.

Informes recientes lo señalan como posible sucesor en la estructura del cártel tras versiones sobre el debilitamiento o ausencia de su padrastro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado previamente que Valencia González contaría con doble nacionalidad, tanto mexicana como estadounidense.

Las declaraciones de Christopher Landau se producen en vísperas de una audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se analizarán argumentos sobre la ciudadanía por nacimiento.

García Harfuch dijo que tienen identificados a los posibles sucesores de 'El Mencho'. Cuartoscuro y Especial | Diseño: Jimena Campuzano

El caso surge a partir de una orden ejecutiva impulsada por Donald Trump, orientada a restringir este derecho para hijos de personas sin ciudadanía o residencia legal.

La propuesta busca modificar la interpretación de la Enmienda 14, estableciendo que la ciudadanía no se otorgue automáticamente a todos los nacidos en territorio estadounidense.

Interpretación constitucional en disputa

De acuerdo con Landau, la Constitución estadounidense establece que la ciudadanía corresponde a personas nacidas en el país “y sujetas a su jurisdicción”, lo que, en su interpretación, excluye a hijos de extranjeros sin vínculos legales permanentes.

El funcionario argumentó que este principio evita que la ciudadanía sea otorgada de forma indiscriminada, defendiendo una visión más restrictiva del derecho.

El señalamiento adquiere relevancia en un contexto donde la posible nacionalidad estadounidense de un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación podría tener implicaciones legales, diplomáticas y de seguridad bilateral.

Además, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento podría redefinir uno de los pilares históricos del sistema migratorio estadounidense.

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