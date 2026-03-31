Sheinbaum destaca más del 97% de abasto de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay 97% de medicamentos en el IMSS, Issste e IMSS- Bienestar. Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que su gobierno trabaja para lograr el 100% de abasto de medicamentos.

“El esquema de compra de medicamentos nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las tres instituciones. Evidentemente, el objetivo es llegar al 100 por ciento”, expuso.

La jefa del Ejecutivo atribuyó el faltante a incumplimientos de proveedores y a problemas de distribución entre unidades de salud.

“¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había”, señaló.

Ante casos de desabasto, la mandataria federal pidió a los pacientes reportar la falta de un medicamento en los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

Optimizan lista de medicamentos

En su intervención, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que de 2 mil 753 claves se optimizó la lista a mil 900. Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Salud federal aseguró que con ello se fortalecen las mejores opciones terapéuticas para los pacientes y se aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud.

David Kershenobich presentó la modernización de la compra pública de medicamentos que tiene como objetivo priorizar las opciones con mejores resultados clínicos y mayor seguridad para garantizar tratamientos adecuados y actualizados; además se fortalece el abasto y se optimizan los recursos.

Destacan abasto en IMSS, Issste e IMSS Bienestar

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que en el último medio año se han surtido 371.1 millones de piezas en las mil 513 farmacias en todos los niveles. El funcionario federal expuso que, de éstas, 277.5 millones corresponden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), 88.2 millones en hospitales de segundo nivel de atención y 5.5 millones en el tercer nivel.

El director hizo un llamado a los derechohabientes que, cuando alguno de los medicamentos de la receta es rechazado porque no existe en ese momento, pueden acudir a alguno de los mil 95 módulos de Trato Digno.

“Pero eso es lo que queremos pedirles: cuando hay alguna receta no surtida, acudir a estos módulos de Trato Digno. Están en todos los hospitales, en todas las Unidades de Medicina Familiar, ahí las pueden encontrar con el distintivo de “Trato Digno y Resolutivo”, señaló.

Por su parte, el director del Issste, Martí Batres Guadarrama, informó que en esta dependencia se tiene 97% de abasto en sus 766 farmacias, de ellas 592 están entre el 95 y 100%, mientras que 174 entre el 90 y 94%.

En tanto, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que, a la fecha, las Rutas de la Salud han entregado 162 millones de medicamentos, la próxima semana iniciará la siguiente distribución con 15 millones de piezas a través de 3 mil 550 rutas ya establecidas.

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vjcm