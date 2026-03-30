Validan 18 Congresos estatales el fin a las pensiones doradas

Esta tarde, la reforma para acabar con las llamadas pensiones doradas de los ex trabajadores de élite del sector público logró el voto número 18 de los Congresos estatales, por lo que ya es prácticamente un hecho y sólo resta que la Cámara de Diputados y el Senado hagan la declaración de su validez la próxima semana.

Fueron 16 los Congresos estatales que la aprobaron por unanimidad: Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Quintana Roo.

Y otros dos la aprobaron por mayoría. El Congreso del estado de Baja California con 20 votos en favor y cuatro en contra y el Congreso del estado de Zacatecas con 19 votos en favor, dos en contra y una abstención.

Después de que el Congreso de la Unión declare la validez de esta reforma constitucional, el Ejecutivo Federal ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, por orden constitucional, las pensiones de al menos seis mil 292 ex trabajadores del Estado, que ocuparon puestos directivos, se disminuirá a 67 mil pesos mensuales

Esta reforma constitucional al artículo 127 establece que las pensiones de los servidores públicos que ocuparon puestos directivos no puede ser superior a la mitad del salario presidencial.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 establece que el salario de la Presidenta de la República es de 193 mil 706 pesos brutos al mes, que están integrados por 191 mil 849 pesos de salario directo y mil 860 pesos de prestaciones, pero paga 59 mil 416 pesos mensuales de impuestos y deducciones personas, por lo que el salario mensual neto es de 134 mil 290 pesos.

Así, las pensiones de las personas que ya están jubiladas, luego de desempeñar puestois directivos en el sector público quedarám en 96 mil 853 pesos brutos, que después de descuentos se traducen en 67 mil 145 pesos netos.