PUBG Mobile hizo historia: "Americas Legacy Showdown" llegó al Museo Soumaya por su 8vo aniversario

La cita fue el pasado 27 de marzo a las 19:00 horas, en una velada que reunió a los creadores de contenido más influyentes de distintas regiones. México, Colombia, Argentina, Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y España estuvieron representados en un encuentro sin precedentes que, por primera vez, combinó la grandeza del arte y la cultura con la pasión de la comunidad gamer. Cada uno de estos países aportó su energía y talento, consolidando una noche donde las fronteras se difuminaron en torno a una misma pasión.

Desde su lanzamiento el 19 de marzo de 2019, PUBG Mobile ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo. Ocho años después, la celebración no pudo ser más épica: un escenario de primer nivel, figuras estelares del contenido y una noche meticulosamente diseñada para los verdaderos protagonistas: los fans. La magia del Soumaya, con su arquitectura imponente y su legado cultural, sirvió como telón de fondo para una velada que trascendió lo digital.

Con "Americas Legacy Showdown", PUBG Mobile reafirmó su compromiso de llevar la experiencia del juego más allá de la pantalla, creando momentos únicos que conectaron a la comunidad como nunca antes. Entre entretenimiento, cultura y la oportunidad inigualable de convivir con sus creadores favoritos, la noche se convirtió en un hito que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes y seguidores de la franquicia.