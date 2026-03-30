Empresas privadas en Cuba se han acercado a Pemex para adquirir combustible: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que compañías del sector turístico y otros giros en Cuba han mostrado interés en comprar hidrocarburos a Pemex. “Hay empresas privadas” interesadas, precisó durante la conferencia mañanera.

Hay empresas privadas en Cuba, hoteles, otras empresas que requieren los combustibles”, precisó Sheinbaum al tiempo que explicó, “esas empresas privadas como hoteles, están buscando a privados que les quiera llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno.”

Sheinbaum añadió que ya existen acercamientos directos con Pemex.

La presidenta confirmó que “privados se han acercado”, por ejemplo, “para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba, eso es una de las solicitudes de los privados” a la empresa.

Relación comercial y exportación de combustibles

La presidenta subrayó que estas operaciones pueden realizarse mediante empresas privadas intermediarias, sin necesidad de acuerdos directos entre gobiernos.

Porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible, se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto”.

Asimismo, destacó que Cuba ha abierto su economía a nuevas dinámicas comerciales, lo que amplía las posibilidades de intercambio.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de retomar envíos de crudo a la isla, Sheinbaum sostuvo que México tiene derecho a comercializar combustibles, ya sea por razones humanitarias o comerciales.

La ayuda humanitaria va a seguir y la relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y vamos a seguir haciendo”.

También reiteró que la relación bilateral se basa en una histórica amistad entre México y Cuba.

Envíos recientes de ayuda humanitaria a Cuba

Como parte de esta relación, México ha enviado múltiples cargamentos en semanas recientes.

El 8 de febrero se enviaron más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene. Posteriormente, el 28 de febrero salió un segundo cargamento con cerca de mil 200 toneladas.

El 14 de marzo, embarcaciones de la Armada de México arribaron a La Habana con un tercer envío, y el 23 de marzo partió un nuevo barco desde Progreso con destino a Matanzas.

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