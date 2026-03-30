Rescatan a uno de cuatro trabajadores atrapados en mina en Sinaloa; lo trasladan al hospital

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la madrugada de este lunes 30 de marzo el rescate con vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 00:25 horas fue localizado y rescatado José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo, luego de más de 100 horas de trabajo continuo por parte de brigadas especializadas.

Tras su extracción, se activaron los protocolos de seguridad minera y el trabajador fue trasladado vía aérea al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención médica.

Tres mineros continúan con vida bajo tierra

Las autoridades informaron que los otros tres trabajadores permanecen con vida, recibiendo oxígeno e hidratación desde el pasado 25 de marzo, fecha en que ocurrió el derrumbe en la comunidad de Chele.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación constante con los familiares, a quienes se les reportan avances en tiempo real.

Las labores de rescate se han intensificado con la participación de más de 300 elementos especializados, organizados en turnos continuos para mantener operaciones las 24 horas del día.

Las labores de rescate se han intensificado con la participación de más de 300 elementos especializados. Facebook

El operativo funciona bajo un mando unificado que integra a diversas instituciones federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de autoridades estatales.

También participan técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y brigadas mineras especializadas de empresas como Grupo Frisco, IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

Estrategia: avanzar 1.5 kilómetros hacia la zona de rescate

Desde el puesto de mando se coordina el despliegue de 42 unidades operativas, con el objetivo de avanzar aproximadamente 1.5 kilómetros en las rampas subterráneas, habilitando galerías seguras que permitan llegar a la zona donde se estima están los trabajadores atrapados.

Las autoridades subrayaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los rescatistas mientras se acelera el acceso a los mineros.

El accidente ocurrió el 25 de marzo en la mina Santa Fe, tras un colapso interno que dejó a cuatro trabajadores atrapados. Desde entonces, el Gobierno federal activó un operativo de emergencia con participación interinstitucional y apoyo técnico especializado.

asc