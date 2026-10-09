Desbordamiento del río Apatlaco inunda viviendas en Jojutla; rescatan a dos

La fuerte creciente del río Apatlaco, registrada durante la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026, provocó inundaciones en viviendas y vialidades de distintos puntos del municipio de Jojutla, Morelos.

Entre las zonas afectadas se encuentra la Unidad Habitacional Alejandra, viviendas de la calle Francisco Leyva y la colonia Panchimalco y El Puente de Los Naranjos, donde se presentó afectaciones por el desbordamiento del río.

Por el momento no se reportan personas lesionadas, ni que hayan perdido la vida y pidieron a los habitantes de la ribera del río mantenerse alertas porque la lluvia va a continuar.

Hasta el momento, los cuerpos de protección civil confirmaron que no se registran personas heridas ni víctimas mortales a causa de las anegaciones. Especial

En Xochitepec, dos hombres quedaron atrapados en una camioneta luego de que la inundación del puente Cuba les impidiera continuar su camino, en la colonia Villas de Xochitepec, municipio de Xochitepec. Ambos fueron auxiliados por rescatistas que acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

Las autoridades locales y de Protección Civil mantienen el monitoreo de los puntos críticos del río y reiteraron el llamado a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y evitar poner en riesgo su integridad al intentar atravesar valles o vados inundados.

Alerta: Simón provocará lluvias torrenciales en el Pacífico

El huracán Simón alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza sobre el Océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h. Su centro se ubica a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, Simón continuará ganando fuerza y tocará tierra el próximo domingo en la franja costera del occidente del país, entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Manzanillo, Colima, catalogado como un huracán mayor de categoría 3 o 4.

Lluvias torrenciales, vientos y alto oleaje

La circulación del ciclón ocasionará precipitaciones torrenciales en las regiones costa y oeste de Guerrero, así como en el este y costa de Michoacán. De igual forma, se contemplan lluvias intensas en Colima y muy fuertes en las zonas este y sur de Jalisco.

En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén vientos sostenidos con rachas de 60 a 80 km/h, mientras que en Jalisco las ráfagas alcanzarán entre 50 y 60 km/h. Además, se proyecta un oleaje elevado de 3.5 a 4.5 metros en Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Ante la proximidad del ciclón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Miami fijaron zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit; zona de vigilancia por huracán de Punta Mita a San Blas, Nayarit; y zona de vigilancia por tormenta tropical de Punta San Telmo a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Trayectoria de las tormentas Rachel e Isaías

Por otra parte, la tormenta tropical Rachel se desplaza por el Pacífico mar adentro, aunque los modelos sugieren que este viernes girará con rumbo a la Península de Baja California. Se prevé que impacte la zona de Ensenada entre sábado y domingo degradada a ciclón post-tropical.

En la cuenca del Atlántico, el huracán Isaías alcanzó la categoría 3 y tocará tierra entre la noche del viernes y la mañana del sábado en la costa noroeste de Florida, Estados Unidos. Por su distancia y trayectoria, Isaías no representa riesgo para el territorio nacional.