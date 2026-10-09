Evelyn Salgado reporta acciones por lluvias en Acapulco; mantienen alerta en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó sobre los operativos de auxilio y prevención desplegados en Acapulco tras las intensas precipitaciones provocadas por el Huracán Simón.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria estatal detalló que brigadas de Protección Civil, Seguridad Pública y dependencias locales se movilizaron inmediatamente para asistir a la población. Las labores prioritarias han incluido el traslado de personas afectadas hacia zonas seguras, así como la atención rápida en vialidades críticas que presentaron encharcamientos e inundaciones severas.

Salgado Pineda realizó recorridos de supervisión en áreas de alto riesgo como Llano Largo y el bulevar de Las Naciones. La gobernadora Evelyn Salgado confirmó que continuará en territorio para evaluar personalmente los daños, acelerar la entrega de apoyos y garantizar la fluidez vehicular mediante cuadrillas de limpieza, retiro de escombros y desazolve del sistema pluvial.

En un esfuerzo articulado con el Gobierno Federal y las autoridades municipales, las dependencias estatales mantienen un monitoreo permanente sobre el avance meteorológico, pues los pronósticos prevén que las precipitaciones continúen en diversas regiones del estado.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población guerrerense a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las recomendaciones de emergencia, con especial énfasis en quienes habitan cerca de cauces de ríos, arroyos o zonas vulnerables a deslaves e inundaciones.