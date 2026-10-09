Huracán 'Simón' se fortalece en su avance hacia costas de México; SMN prevé impacto como categoría 4

El huracán Simón se fortaleció mientras avanza hacia costas de México y ahora es categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su más reciente reporte.

El ciclón, que este fin de semana tocará tierra como categoría 4, se ubicó a las 12:00 horas a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema se desplaza hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Simón siga ganando fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría mayor este mismo viernes, mientras sigue su trayectoria hacia las costas del occidente del país.

El SMN prevé que el huracán 'Simón' impacte al país como categoría 4. Conagua

Simón dejará lluvias en 4 estados

El huracán Simón afectará directamente a cuatro estados debido a su amplia circulación que causarán lluvias considerables, por lo que las autoridades alertaron la población a mantenerse atenta a las indicaciones. De acuerdo con el SMN, el ciclón favorecerá:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero

Michoacán

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Colima

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

https://x.com/conagua_clima/status/2108625386120544539

Además de las lluvias, Simón provocará vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costa de Michoacán y Guerrero; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Colima;; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco.

Debido al ciclón también se espera oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en costas de Colin, y de 1.5 a 2.5 metros en costa de Jalisco.

Zonas de vigilancia por Simón

Ante la cercanía de Simón y sus efectos, el SMN, en coordinación del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció zonas de vigilancia:

Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán: Desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit.

Desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit. Zona de prevención por efectos de vientos de huracán: Deste Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Deste Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta: Dese Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Autoridades alertaron que las lluvias generadas por el huracán Simón podrían causar deslaves, incremento en los niveles de río s y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los cuatro estados en alerta.