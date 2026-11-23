Autoridades de Oaxaca detuvieron en flagrancia a dos personas del sexo masculino en Juchitán de Zaragoza, presuntamente vinculadas a “Los Cromos”, célula delictiva que ha sido desarticulada en los últimos días en el Istmo de Tehuantepec, con lo que suman ya nueve personas capturadas.

Los detenidos fueron identificados como M. S. V. L. y un adolescente del sexo masculino, cuya identidad se mantiene bajo reserva en estricto apego a las disposiciones legales de protección a menores.

Ambos fueron asegurados por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La detención se realizó en la colonia Linda Vista de Juchitán de Zaragoza, cuando los elementos atendieron un llamado de auxilio ciudadano en el que se reportó que dos sujetos habían agredido y amenazado a una persona con un arma de fuego. Tras darles alcance, se realizó el aseguramiento.

Durante la intervención fueron decomisados un arma de fuego con un cargador y siete cartuchos útiles, 60 bolsitas con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, hierba seca similar a la mariguana, un chaleco táctico color negro, un teléfono celular y una tabla de castigo de madera con las siglas CJNG.

Con estas dos capturas, asciende a nueve el número de personas detenidas pertenecientes a esta célula generadora de violencia vinculada a “Los Cromos”, sumándose a las siete detenciones logradas en operativos coordinados el 19 y 21 de noviembre, entre las que destacan mandos operativos y presuntos responsables de homicidios, ataques a comercios y cobro de piso en el municipio.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Istmo para determinar su situación jurídica.