A más de una década de su incorporación al tablero electoral de México, los influencers siguen ganando peso en las campañas y escabulléndose de la fiscalización del pago que reciben.

Especialistas y operadores en comunicación política consultados por Excélsior, advirtieron que su presencia en redes sociales continuará filtrándose en la conversación digital sobre aspirantes a gobernadores, alcaldes y diputados.

Testigo del auge que estos personajes cobraron con la ola obradorista, Yunuen López Rodríguez, asesora en manejo de medios y relaciones públicas, planteó que fueron parte decisiva del éxito en 2018.

Fueron creados para ser un grupo de choque digital que pudiera competir con los grandes medios y que la gente tuviera conexión con ellos, que los vieran como un igual. Ese fue el gran éxito en 2018", aseguró.

Poder de definición

José Martínez Galaviz, estratega de comunicación digital política, sostuvo que actualmente

un influencer puede definir una elección, si logra darle a su audiencia una causa justa y razonable para meditar su decisión".

El consultor aclaró que, si bien su participación será cada vez mayor, también será más difícil que se vincule de manera directa con un proyecto, un candidato o un partido político.

Explicó que, tratándose de personas que influyen sobre otras en el diversificado mundo de las redes sociales, pueden mandar mensajes a millones a través de sus comunidades.

A diferencia de los actores que migraron a las redes para serlo o de las personas famosas del mundo del espectáculo, son influencers fieles y leales a sus comunidades, por lo que es difícil modificar su contenido (a favor de un candidato o proyecto político) y, por ende, se encarece o se hace casi imposible acceder a él", dijo.

Más que likes, credibilidad

Ana María Olabuenaga, destacada publicista de campañas electorales y escritora, precisó que en 2027 el problema de las marcas partidistas no será encontrar quién hable de ellas, sino un influencer que, con todos los elementos de la inteligencia artificial (IA) en auge, pueda convertirse en un “intermediario emocional humano que cada vez es más difícil de encontrar”.

La estudiosa del fenómeno, que realiza una investigación de doctorado sobre desbordamientos emocionales en redes sociales, aclaró que ahora, más que el número de seguidores y de me gusta que se acumulan en X, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, lo que importa es la credibilidad de los generadores de contenido.

En medio de estas transiciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) vigila ya el proceso 2026-2027 sin haber afinado las herramientas que permitan dar seguimiento a este fenómeno y deslindar entre la libre expresión ciudadana y un influencer a sueldo.

Registro de proveedores digitales

Según un análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la regulación en México sobre la comunicación en redes sociales en una contienda “es robusta”.

Tanto el INE como el Tribunal, privilegiando la libertad de expresión de los influencers bajo una presunción de espontaneidad, han determinado ya, en casos concretos, cuándo se rompe la equidad.

Para la Sala Superior, máxima instancia de justicia electoral, existe una línea trazada por sentencias que ya son jurisprudencia.

Sin embargo, el consejero Arturo Castillo Loza propuso actualizar el Reglamento de Fiscalización del INE y, entre otras medidas, consideró necesario crear un registro de proveedores digitales, a fin de identificar agencias e influencers que prestan servicios a partidos políticos.

Y es que, al presentarse como respaldos espontáneos de los candidatos, los generadores de contenido se suman a la disputa del voto sin contratos ni facturas de por medio.

De ahí que los influencers sean parte de los gastos en efectivo que partidos y aspirantes realizan al margen de lo que se reporta ante las autoridades electorales.

Así lo consigna el informe que IDEA Internacional difundió el 5 de noviembre, que advierte que la mayoría de las legislaciones electorales analizadas (el estudio incluye a México) no regulan la actividad de los influencers, lo que ha abierto la puerta a la difusión de mensajes políticos pagados que se presentan como opiniones personales.

Vacíos legales

Se considera que los alcances del INE en la fiscalización son limitados, porque ésta sólo se aplica sobre las transferencias bancarias entre un partido y sus proveedores, que sí son rastreables. Pero si los pagos son en efectivo, las autoridades no pueden rastrear el origen y el movimiento del dinero.

El informe destaca que el dinero que escapa a la fiscalización adopta modalidades como la triangulación con agencias de marketing, es decir, que el candidato o su organización paguen el servicio de los creadores de contenido a través de intermediarios. Se alerta también de compensaciones en especie, como regalos, o de la promesa de contratos futuros.

¿Qué cambiaría en el Reglamento de Fiscalización?, preguntó este diario al consejero Castillo Loza.

La fiscalización de medios digitales debe tener como finalidad que se transparente el uso de recursos en este rubro, por lo que plantearía un rubro propio para el reporte de gastos en influencers y creadores de contenido", respondió.

Señaló que ese apartado debería presentarse separado del de la publicidad pagada en plataformas, con el objetivo de distinguir cuánto se paga y a quién.

Otro punto clave es que el etiquetado de la propaganda pagada sea obligatorio, es decir, que se precise que un “contenido está pagado por…”.

Se necesita, explicó, que quien recibe el mensaje identifique que se trata de publicidad y quién la pagó.

Igualmente propuso un soporte documental: las candidaturas estarían obligadas a presentar evidencia de a quién se contrató, cuánto se pagó, qué cuentas publicaron y los enlaces de cada publicación.

Además del registro de proveedores digitales, Castillo Loza habla de etiquetar el contenido realizado con IA: