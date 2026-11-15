IDEA pide vigilar mensajes políticos de influencers durante campañas

La mayoría de las legislaciones electorales no contemplan la actividad de los influencers en redes sociales, pese a su peso en el debate público, advirtió el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Lo anterior es parte de la conclusión central del informe Influence and Political Integrity: Mapping Regulatory Frameworks for Influencers, publicado el pasado 5 de noviembre, que analiza las leyes de 18 países, México incluido, y la de la Unión Europea.

El documento identifica cinco vacíos: falta de reglas específicas; pagos difíciles de rastrear, por intermediarios o regalos; regulación dispar, pues en algunos países se reportan ingresos comerciales, pero no por mensajes políticos; definiciones imprecisas de quién es influencer; y autoridades sin herramientas ni personal especializado.

Asimismo, plantea 17 recomendaciones para evitar que la propaganda pagada se difunda sin revelar quién la financia, entre ellas exigir que se identifique como tal, vigilar cuentas pequeñas y regular personajes creados con inteligencia artificial.

El texto aclara que los influencers no deben entenderse sólo como anunciantes, y que no se busca restringir su libertad de expresión.

El estudio del IDEA señala que “cuando una persona recibe dinero o participa en una campaña organizada para promover una candidatura, sus publicaciones pueden parecer opiniones personales, sin que el público llegue a conocer quién está detrás de esos mensajes”.

Los 5 vacíos legales que observa el IDEA en su estudio

Falta de reglas específicas: la mayoría de las leyes electorales no contemplan expresamente su actividad.

Pagos difíciles de identificar: la propaganda puede financiarse mediante intermediarios, regalos u otros beneficios imposibles de rastrear.

Diferencias en la regulación: en algunos países, las y los influencers están obligados a reportar los ingresos por la promoción comercial de algún producto, no así sus ganancias por difundir mensajes políticos.

Definiciones imprecisas: no existe un criterio uniforme para determinar quién es un influencer.

Limitaciones para investigar: las autoridades electorales pueden carecer de herramientas, información y personal especializado para detectar irregularidades.

*mcam