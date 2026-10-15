Multan a partidos con 36 mdp por afiliaciones indebidas de ciudadanía como militantes de partido

Ante el aumento de las quejas por afiliaciones indebidas y de las multas millonarias a los partidos políticos, el INE y las fuerzas políticas volverán a revisar este problema para buscar una solución.

Tan solo en la sesión de este jueves, Morena acumuló sanciones por 36 millones 900 mil pesos; el PT, por 133 mil pesos, y el Partido Verde, por 70 mil pesos, debido a que no pudieron demostrar que 249 ciudadanos dieron su consentimiento para incorporarse a sus padrones de militantes.

El problema no es nuevo.

En 2019, el INE ordenó a los partidos depurar sus padrones y conservar únicamente los registros respaldados por cédulas de afiliación.

Dos años después, se informó que habían dado de baja 10 millones 600 mil registros.

Sin embargo, las quejas continúan.

Entre enero y el 20 de septiembre de este año se contabilizaron mil 362 denuncias ciudadanas por afiliación indebida.

El representante de Somos México ante el INE, Marco Antonio Baños, afirmó que Morena acumula más de 70 millones de pesos en multas por este fenómeno entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Pero el problema también tiene otra arista: representantes partidistas han denunciado posibles casos de corrupción relacionados con personas que buscan trabajar como supervisores o capacitadores electorales y que, al aparecer como militantes, presentan quejas contra los partidos.

Ante este panorama, el consejero Martín Faz solicitó un informe histórico desde 2019 para determinar si las afiliaciones indebidas han aumentado o disminuido.

De acuerdo con la ley, los recursos obtenidos por multas federales a los partidos se destinan a investigación, ciencia y becas, a través de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior ocurrió durante la sesión virtual de este jueves del Consejo General del INE.