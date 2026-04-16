Indagan muerte de 2 toneladas de peces en Tamaulipas

La muerte masiva de al menos dos toneladas de peces en el sistema lagunario del municipio de Altamira activó la alerta sanitaria de las autoridades municipales, estatales y federales, tras varios días de denuncias por parte de los pobladores y pescadores de la zona, quienes se mantienen preocupados ante la magnitud del fenómeno.

El ecocidio se registra específicamente en el estero denominado "El Camalote", un cuerpo de agua ubicado en los límites de Altamira con el norte de Veracruz.

Este sitio forma parte del sistema lagunario del río Támesi y constituye un punto de transición crítica entre el agua dulce y el agua salada que proviene del Golfo de México.

Cabe destacar que dicho sistema lacustre es una fuente estratégica para el abastecimiento de agua potable de aproximadamente un millón de habitantes de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

De acuerdo con las denuncias de los pescadores locales, la mortandad de peces comenzó a observarse hace aproximadamente una semana, sin que hasta el momento se hayan determinado con certeza las causas del deceso.

No obstante, el avance del estado de putrefacción de los ejemplares ya ha generado una afectación directa en la calidad de vida de los residentes aledaños, debido a los intensos olores fétidos que se desprenden del agua.

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Este jueves, tras la difusión de la problemática en redes sociales, personal de los tres niveles de gobierno se presentó en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes y coordinar las labores de limpieza.

Francisco Pérez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, informó que ya se inició la recolección de las especies muertas y adelantó que una de las primeras hipótesis apunta a un posible incremento en los niveles de salinidad del estero.

Asimismo, se señaló que las compuertas instaladas en el estero han servido como barrera para contener el agua de mar; sin embargo, se investiga si esta misma infraestructura pudo haber impedido la migración natural de los peces hacia zonas de agua dulce, provocando que quedaran atrapados en un entorno de alta salinidad que, finalmente, causó su muerte.

"El sistema lagunario se protege del agua salada, pero el problema se presenta durante la temporada de estiaje, cuando baja el nivel del agua dulce y la salina penetra con mayor fuerza hacia este depósito", explicó el funcionario.

Las autoridades municipales reconocieron que, si bien este fenómeno se ha registrado en años anteriores, el volumen de muertes documentado en este 2026 ha superado los registros previos.

Se espera que en las próximas horas, una vez concluidos los análisis científicos del agua, se pueda emitir un dictamen definitivo sobre las causas de este desastre ecológico.