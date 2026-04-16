Pareja sobrevive a secuestro y tortura en Morelos, así escaparon 

Autoridades de Morelos detuvieron a Javier “N”, requerido por un juez por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la pareja.

Javier “N” es requerido por un juez por el delito de secuestro agravado en perjuicio de la mujer y el hombre, a quienes presuntamente privó de su libertad y torturó en el municipio de Yecapixtla.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio ubicaron al ahora detenido en la colonia Cuautlixco del municipio de Cuautla.

Javier “N” comparecerá en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

Cabe señalar que por este delito se encuentran internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, Álvaro Martín “N” y Joseph Isaac “N”, bajo proceso, presuntamente tras participar en el ilícito junto con Javier “N”.

Así escapó la pareja de sus captores

Tras activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, la Fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció que Javier “N” y otros sujetos privaron de la libertad a la pareja, a quienes mantuvieron en cautiverio en una casa los días 29, 30 y 31 de mayo del 2025.

Durante ese tiempo la pareja fue torturada para luego ser trasladada a un terreno baldío en Yecapixtla, en donde presuntamente les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

El hombre logró desatarse para auxiliar a su compañera y evitar que se quemara.

Al ver que los sujetos regresaban, el hombre escapó del lugar para pedir ayuda, mientras la mujer fue trasladada nuevamente por uno sus captores y sus cómplices a donde la tenían cautiva, siendo encerrada en una caja para luego ser auxiliada por otra persona que la liberó y posteriormente por policías.

Derivado de las indagatorias, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio determinó la probable responsabilidad de Javier “N”, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, cumplimentada por la AIC.

JCS