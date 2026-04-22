Hermanitas encadenadas en Reynosa tienen nula educación, lenguaje limitado y total desorientación

Las dos hermanitas que fueron encontradas encadenadas y sujetas con un candado en Reynosa, Tamaulipas, presentan un grave cuadro de descuido, que se manifiesta en su nula educación, lenguaje limitado y total desorientación sobre tiempo y espacio, según reveló la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF local.

“No saben decir por qué estaban encadenadas, por qué estaban así o de dónde venían. No conocen los días, las horas ni las fechas”, declaró Frida Paoletti Leyva, titular de la dependencia.

El caso, que ha conmocionado a la ciudad fronteriza, se dio a conocer luego de que una vecina de la colonia Balcones de Alcalá alertara al número de emergencias 911 sobre la presencia de dos menores (5 y 7 años de edad) llegaron a su domicilio arrastrando cadenas sujetas a sus pies con un candado.

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La procuradora explicó que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de atención.

Horas después de los hechos, las hermanas se encuentran bajo medidas de protección de la Fiscalía General de Justicia del Estado, resguardadas en una casa hogar del DIF.

Según tenemos entendido, son hermanas, ellas venían de otra colonia. Aparentemente siempre andaban en la calle. Desconocemos si se perdieron o llegaron a esa casa buscando a alguien que las ayudara”, señaló Paoletti Leyva.

Debido al alto nivel de abandono, las menores presentan serias dificultades para comunicarse e interactuar con las personas.

La funcionaria detalló que una de las niñas ya ha sido identificada y cuenta con acta de nacimiento, mientras que de la otra se presume que no ha sido registrada oficialmente.

La procuradora describió un panorama desolador respecto al estado físico y emocional de las víctimas.

“Hay mucho descuido. Presentan síntomas de desnutrición, andaban muy sucias, con piojos y completamente desatendidas. Prácticamente podemos decir que esas niñas se criaban solas y se cuidaban la una a la otra”, relató en tono preocupante.

Paoletti Leyva confirmó que, tras su ingreso a la casa hogar, las menores recibieron atención de limpieza, alimentación y contención psicológica inicial.

“En estos momentos están siendo atendidas por la psicóloga que tenemos en el albergue. Poco a poco las irá entrevistando para ver qué información podemos obtener de ellas”, añadió.

Autoridades ya cuentan con la identidad de los padres

Las autoridades estatales ya cuentan con la identidad y el domicilio de los presuntos padres o tutores.

La Fiscalía Estatal se encuentra realizando las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La Procuraduría de Protección al Menor esperará los avances de la investigación ministerial para proceder con las entrevistas al entorno vecinal y escolar (si lo hubiera) de las menores.

La funcionaria hizo un reconocimiento público a la vecina que realizó la llamada de auxilio, aclarando que las niñas no fueron rescatadas en el sitio por la policía, sino que llegaron por su propio pie hasta el domicilio de la ciudadana, quien cumplió con su deber de protegerlas y notificar a las autoridades.

Finalmente, Paoletti Leyva reveló que ya han atendido casos similares de menores que huyen de sus hogares por violencia intrafamiliar, e hizo un exhorto a la población: “Si tienen conocimiento de maltrato infantil, no se queden callados. Hagan sus notificaciones y denuncias al 911”.

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JCS