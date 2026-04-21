Localizan a dos niñas encadenadas en Reynosa 

Dos niñas de 2 y 5 años con un candado y una cadena colocados en el pie derecho, fueron localizadas por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en la colonia Balcones de Alcalá, en Reynosa, luego de un reporte ciudadano canalizado al sistema C5.

Las menores se encontraban solas sobre la calle Pino, a la altura del número 909. De acuerdo con los primeros informes, ambas manifestaron no saber dónde viven, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Según información difundida por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, un grupo de personas detectó a las menores en condiciones inusuales y dio aviso inmediato a las autoridades.

Las niñas no sabían dónde vivían ni pudieron proporcionar datos sobre sus familiares”, señalaron fuentes vinculadas al reporte.

Tras la movilización, los policías procedieron a liberar a las menores y garantizar su traslado seguro.

DIF asume resguardo y atención integral

Las niñas fueron puestas bajo protección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Reynosa, donde recibirán atención médica, psicológica y resguardo institucional, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado inquietud por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las que fueron encontradas, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen posibles responsabilidades.

El Código Penal estatal establece penas de hasta cinco años de prisión para quienes incurran en violencia familiar o en el delito de abandono de obligaciones alimenticias en contra de menores de 12 años.

Asimismo, cuando el responsable sea ascendiente o tutor, se contempla la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según lo determine la autoridad judicial. La violencia infantil es una de las problemáticas más graves, al afectar de manera directa el desarrollo físico y emocional de niñas y niños.

Las niñas fueron puestas bajo protección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Reynosa. Facebook/Pau Dann

Investigan maltrato

El caso de las menores en Reynosa se mantiene bajo investigación. Autoridades deberán determinar si existió abandono, maltrato infantil o algún delito mayor, así como identificar a los responsables.

Mientras tanto, el rescate de las niñas pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante situaciones de riesgo infantil, en un contexto donde la denuncia ciudadana resultó clave para evitar un desenlace mayor.

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