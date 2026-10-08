Harfuch garantiza seguridad en elecciones de 2027; localizan focos rojos en estados

La seguridad en el país está garantizada por las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, aseveró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al adelantar que el gobierno federal trabaja en la identificación de focos rojos para prevenir la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027.

Dijo que, para blindar el próximo proceso, se trabaja en identificar los focos rojos y preparar acciones coordinadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las fuerzas federales y estatales.

“Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, dijo, tras comparecer ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch reconoció que en la reunión con la Jucopo hubo preocupación generalizada por la eventual infiltración del crimen en las próximas elecciones. Para evitar este escenario, insistió, “se están llevando a cabo reuniones –con representantes de las fuerzas de seguridad y de órganos electorales– por instrucciones de la presidenta”.

Para, “primero, analizar los focos rojos, que han sucedido en el pasado y poder prevenirlos en el futuro”, recalcó.

Explicó que la estrategia no recaerá únicamente en la Secretaría de Seguridad, pues participarán la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, además de las policías y fiscalías estatales.

“Van a jugar un papel fundamental en estas elecciones, pero también hacerlo de manera muy coordinada con las policías estatales y las fiscalías estatales”.

NO SE TIENE DETECTADA CAPACITACIÓN DE EXMILITARES O DE CRIMINALES MEXICANOS EN UCRANIA

Sobre las versiones de que exmilitares mexicanos o integrantes de grupos criminales estarían recibiendo capacitación en Ucrania para combatir junto a las fuerzas de ese país, el secretario sostuvo que no tienen identificado a ningún exmilitar o narco involucrado en ese tipo de entrenamiento.

“No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió la nota periodística en drones o en algún armamento”, remarcó.

Reveló que lo que sí se ha detectado es el ingreso de personas procedentes de Colombia que tenían antecedentes de haber estado en Ucrania, asunto en el que colaboran con autoridades colombianas.

“Lo que sí hemos detectado aquí en México y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, son personas que ingresaron a nuestro país de Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, respondió.

Cuestionado respecto al proyecto para instalar la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, en colaboración con Estados Unidos, García Harfuch dejó en claro que en el intercambio o colaboración con otros países en materia de seguridad “es la Constitución” la que determina “hasta dónde se puede llegar”.

Precisó que así lo dejó en claro durante la reunión.

“No es una cuestión de voluntad. Ahorita lo único a lo que nosotros podemos y se nos es permitido por las leyes mexicanas es el intercambio de información con pleno respeto a nuestra soberanía. La presidenta ha sido muy clara en eso. Tenemos intercambio de información permanente, diario.”

Este tipo de intercambio “ha permitido capturar” a objetivos criminales prioritarios en ambos países, concluyó.

La comparecencia de Harfuch se realizó, a puerta cerrada, ante el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, y el de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, además de los seis coordinadores parlamentarios, sus respectivos vicecoordinadores y la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden Quiroz.