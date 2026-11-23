Colima y Yucatán se encuentran en semáforo rojo por riesgo presupuestal ante la insuficiencia de recursos para su operación y la organización de los procesos electorales 2026-2027, advirtió el INE en su octavo informe de seguimiento financiero de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), con corte al 17 de noviembre.

En Colima, el Congreso local recortó 53.25 por ciento el presupuesto solicitado para 2026 y no autorizó recursos para iniciar los preparativos electorales. El instituto estatal pidió 95.3 millones de pesos, pero recibió 66.1 millones, de los cuales apenas 21.1 millones quedaron para gasto operativo y 45 millones para partidos políticos.

Aunque el organismo recurrió a remanentes y consiguió una redistribución presupuestal para sostener su operación, la ampliación solicitada por 24.3 millones de pesos para cubrir gastos institucionales y actividades electorales fue autorizada parcialmente. Recibió 7.5 millones, pero continúa sin respuesta sobre los 16.7 millones restantes, necesarios para cubrir noviembre y diciembre y trabajos del proceso electoral.

Yucatán, por su parte, pasó de riesgo medio a alto luego de que el proceso electoral iniciara formalmente el 6 de noviembre sin contar con recursos adicionales. El Congreso le aprobó 253.5 millones de pesos, 38 por ciento menos de lo solicitado para el instituto, y dejó sin presupuesto las actividades de preparación de las elecciones 2026-2027.

El organismo solicitó al Ejecutivo estatal una ampliación de 23.6 millones de pesos, de los cuales 12.3 millones serían para el arranque electoral, casi 6.9 millones para sostener la Defensoría Pública de Derechos Político-Electorales y cubrir servicios, y recursos adicionales para adeudos y obligaciones judiciales. La petición continúa pendiente.

El informe también ubica a Guerrero, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Campeche con distintos problemas presupuestales, mientras otros organismos siguen gestionando ampliaciones para evitar que los recortes afecten sus obligaciones electorales.