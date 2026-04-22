Fortalecen atención directa en colonias de Morelia, Michoacán

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, Yankel Benítez Silva, intensificó sus recorridos en colonias y tenencias del municipio con jornadas enfocadas en limpieza, atención ciudadana y acciones preventivas.

Durante los últimos días, el funcionario visitó zonas como Lomas del Punhuato, Cotzurio, Chiquimitío, Tenencia Morelos, Loma Real y Pablo González, donde sostuvo encuentros directos con vecinos para identificar necesidades urgentes y dar seguimiento a demandas comunitarias.

En la colonia Lomas del Punhuato, Benítez dialogó con habitantes sobre las afectaciones previstas ante la temporada de lluvias, mientras que en Loma Real se realizaron cursos de primeros auxilios impartidos por personal de Protección Civil, como parte de las acciones preventivas en zonas habitacionales.

En comunidades como Cotzurio, en la tenencia de Chiquimitío, encabezó la entrega de mobiliario escolar y anunció trabajos de infraestructura para evitar inundaciones en un plantel educativo, tras demandas planteadas por estudiantes y docentes.

Asimismo, en la Tenencia Morelos, participó en la instalación de Comités de Obra en calles de Zimpanio Norte y San José del Cerrito, con el objetivo de fortalecer la organización vecinal y dar seguimiento a proyectos de mejora urbana.

Las actividades también incluyeron reuniones con habitantes de la colonia Pablo González, donde se acordó la instalación de una mesa técnica con autoridades de orden urbano y tesorería para atender temas relacionados con certeza patrimonial.

De acuerdo con el funcionario, estas jornadas buscan consolidar un modelo de gobierno basado en la cercanía con la población y la atención directa en territorio, privilegiando el contacto con vecinos sobre la gestión desde oficinas.

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JCS