Grey lanza la tercera edición de UpGreyed Her con una subvención de 10.000 dólares para empresas dirigidas por mujeres

Muchas tienen dificultades para conseguir financiación, enfrentándose a obstáculos que retrasan el crecimiento del negocio y limitan su impacto. De los 289.000 millones de dólares (http://apo-opa.co/4sNkuNK) distribuidos en capital riesgo a escala mundial en 2024, solo el 2,3 % se destinó a equipos constituidos únicamente por mujeres y, al ritmo actual de cambio, la paridad de género en el capital riesgo no se alcanzará hasta aproximadamente 2065. UpGreyed Her se creó para dar respuesta a esta situación, brindando subvenciones sin participación accionaria para ayudarles en el escalado de sus negocios.

Ya está abierto el plazo de solicitud para la tercera edición de UpGreyed Her, ofreciendo una financiación total de 10.000 dólares repartida entre los tres primeros puestos: 5.000 dólares para el primer premio, 3.000 dólares para el segundo puesto y 2.000 dólares para la tercera clasificada. Respaldada por Y Combinator, Grey ya ha celebrado dos ediciones previas de UpGreyed Her, habiendo recibido casi 5.000 solicitudes y distribuido 17.500 dólares en financiación a startups dirigidas por mujeres. El programa ya ha ayudado a empresarias fundadoras a convertir sus ideas en negocios prósperos y ha inspirado a una comunidad global de mujeres innovadoras.

El impacto queda claro. El primer premio de 2025 recayó en Patricia Zanella, fundadora de EcoCiclo, una empresa de productos menstruales sostenibles en Brasil. Desde que ganó, ha lanzado una plataforma de e-commerce, ha recibido un premio nacional de "Women in Science" y ha colaborado con importantes eventos, incluido Camarote Salvador. "Ganar UpGreyed Her me enseñó que mis ideas se valoran y que, cuando se apoya a las mujeres innovadoras, sus soluciones pueden transformar comunidades", afirmó Zanella.

"UpGreyed Her es nuestra forma de invertir en mujeres emprendedoras que están impulsando un cambio real en mercados emergentes", señaló Iheakachi Nwabueze, vicepresidenta de Marketing Global y Crecimiento de Grey. "La trayectoria de Patricia Zanella muestra lo que se puede lograr, y esta edición de UpGreyed Her tiene como objetivo crear historias de éxito similares para más mujeres emprendedoras de los mercados emergentes".

La convocatoria está abierta a mujeres emprendedoras de entre 23 y 40 años de edad que estén desarrollando empresas de base tecnológica que lleven en funcionamiento al menos tres años. Se anima especialmente a presentar su solicitud a aquellas empresas en sectores tales como IA, TI, logística, agricultura, educación, cuidado de la salud, construcción, energía e industria manufacturera. El plazo de solicitud finaliza el 20 de abril de 2026, y las interesadas pueden presentar su solicitud en https://Grey.co/UpGreyedHer.

Grey cuenta con licencias de servicios monetarios otorgadas por la FinCEN de Estados Unidos y la FINTRAC de Canadá, además ofrece cuentas multidivisa, transferencias internacionales inmediatas y tarjetas virtuales tanto a particulares como a empresas en más de 170 países.