Unico acelera su expansión global: estrena sede en Silicon Valley

La decisión llega después de varios años de expansión internacional y de una estrategia que incluyó adquisiciones clave en México, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

En un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y el aumento en la sofisticación de las amenazas contra la identidad digital, la compañía busca posicionarse como una pieza central para fortalecer la confianza en la economía digital. A diferencia de los esquemas tradicionales de verificación, Unico sostiene su propuesta en una red tecnológica que combina biometría facial avanzada y modelos de aprendizaje automático para ofrecer niveles de certeza cercanos al 100 % en la validación de identidad.

La historia reciente de Unico refleja una ruta de expansión construida paso a paso para convertir a la compañía en un actor global de confianza digital. La inauguración de su sede en Menlo Park es parte de una estrategia de crecimiento sistemática que en los últimos dos años ha buscado fortalecer su presencia, ampliar capacidades y escalar su propuesta más allá de América Latina.

Ese recorrido se ha acelerado mediante adquisiciones de alto impacto que han reforzado su posición en mercados y tecnologías clave. En 2024, la integración de Trully en México consolidó el liderazgo regional de Unico en América Latina; ese mismo año, la compra de Oz Forensics, en Emiratos Árabes Unidos, incorporó capacidades de clase mundial en detección de vida y tecnologías anti-spoofing; mientras que en 2025, la adquisición de OwnID en Estados Unidos robusteció su portafolio con soluciones avanzadas de passkeys y autenticación.

"Hemos pasado dos años construyendo metódicamente la tecnología y la experiencia necesarias para liderar en el escenario global", afirmó Diego Martins, fundador y CEO de Unico. "En una era donde el fraude impulsado por IA está escalando, el mercado necesita urgentemente la certeza de grado empresarial que ofrece Unico. Trasladar nuestra sede a Silicon Valley es un compromiso para llevar esa confianza al escenario mundial".

Liderazgo de élite proveniente de Meta, Apple y Google

Para impulsar esta nueva etapa de crecimiento, Unico integró a un equipo ejecutivo con trayectoria en algunas de las compañías más influyentes de la industria tecnológica y de consumo global, de la talla de Google, Meta y Apple.

Davi Reis lidera la Vicepresidencia de Estrategia Global tras una carrera en Google; mientras que Pablo Surace, con experiencia en Meta y P&G, se incorporó como director global de Marca y Marketing de Producto. Paul Ray (PJ) Judia Jr. quien, después de 18 años en Apple, encabeza la visión de diseño y experiencia de usuario de la compañía. También se integra Federico Montezuma, procedente de Hotmart. En el frente financiero, Bruno Branco aporta más de 15 años de experiencia en control, planeación y gobernanza corporativa.