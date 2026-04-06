Turistas causan tres incendios forestales en Chihuahua

Durante el fin de semana, del jueves 2 al domingo 5 de abril en Semana Santa, se registraron tres incendios forestales en el estado de Chihuahua, provocados por la presencia de visitantes turísticos.

El Gobierno de Chihuahua señaló que esta es una cifra considerablemente baja para este periodo, en el que tradicionalmente se incrementan este tipo de incidentes por actividades recreativas y campamentos.

De acuerdo con el reporte, los días jueves y viernes no se registraron incendios, mientras que los cuatro siniestros ocurrieron entre sábado y domingo en los municipios de Morelos, Urique y Guachochi, en la sierra tarahumara, mismos que fueron liquidados en su totalidad.

El 98 por ciento de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, en su mayoría por descuidos, según estadísticas oficiales.

En lo que va del año, se registraron 95 incendios forestales, cifra significativamente menor en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando ya se contabilizaban 223 siniestros con más de 48 mil hectáreas afectadas.

Detienen a padre por golpear y dejar en coma a su hijo en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre que agredió a sus tres hijos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado en estado de coma.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a José Enrique C. M., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar agravada, cometidos en perjuicio de tres menores de edad, en Ciudad Juárez.

JCS