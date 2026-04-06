Choferes amagan con desquiciar 20 estados; hoy, bloqueos en carreteras principales

Transportistas y agricultores advirtieron que, ante la falta de respuestas de las autoridades federales —por lo que calificaron como una grave situación que enfrentan—, bloquearán carreteras y puntos estratégicos, como garitas y casetas, en 20 entidades del país como parte de un paro nacional que iniciará hoy, sin definir cuándo terminará.

La manifestación busca obligar al gobierno a tomar medidas respecto de la situación del campo, desde la “caída de la producción por importaciones desleales y de mala calidad” hasta los asaltos a tráileres en carreteras, incluyendo los controles que ejercen grandes empresas en los precios a los productores y el aumento de los precios de la gasolina y los fertilizantes.

Por este motivo, hoy, se prevé que decenas de carreteras y rutas principales del país estén bloqueadas por transportistas y productores agrícolas en puntos estratégicos, principalmente de la frontera, el centro, el Bajío y occidente.

Bloqueo de transportistas y campesinos. Foto: Cuartoscuro / Archivo.

Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) recordaron a la población que tomen previsiones, anticipen sus traslados y sean pacientes ante las afectaciones que podrían generarse por las manifestaciones.

Las principales demandas de los sectores agrícola y transportista

Los bloqueos iniciarán desde las primeras horas de hoy. Las principales demandas del sector agrícola son seguridad en carreteras, reducción en el precio del combustible y eliminación del IEPS al diésel, carreteras sin baches y casetas de cobro con procesos ágiles, frenar importaciones desleales, eliminar créditos usureros para garantizar precios de garantía justos.

Las demandas del sector transportistas son mayor seguridad en carreteras, alto a robos, extorsiones y violencia, cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, un alto a desapariciones y homicidios.

Las demandas de la ANTAC

6 de abril: Inicio del paro nacional indefinido en puntos estratégicos.

Vigilancia real y permanente en todas las carreteras federales.

Alto total a la extorsión y abusos en retenes y puntos de revisión.

Eliminación del IEPS al diésel para reducir costos de operación.

Apoyo y respaldo a familias de transportistas víctimas de la violencia.

Condiciones justas para el desarrollo del “hombre-camión”.

Las demandas del FNRCM

Acción inmediata: paro nacional indefinido en 20 estados a partir de hoy.

Seguridad vial: vigilancia permanente de la Guardia Nacional y cámaras enlazadas al C5.

Extorsión: clausura de retenes policiales utilizados para extorsión en NL, Nayarit,

Las demandas en Tabasco y Sonora

Costos de producción: eliminación del IEPS al diésel para transporte y campo.

Soberanía alimentaria: sacar los granos básicos del T-MEC y frenar importaciones desleales.

Apoyo económico: precios de garantía, creación de una Banca de Desarrollo y pago de adeudos de 2023.

Justicia Social: apoyo a familias de transportistas asesinados por el crimen organizado.

Diálogo: solicitud de reunión urgente con la Presidenta.

Gráfico: Jesús Sánchez.

Los puntos rojos de bloqueos carreteros para este 6 de abril

México-Querétaro.

México-Cuernavaca.

México-Pachuca.

México-Puebla.

Arco Norte.

Mexicali-San Luis.

Circuito Exterior Mexiquense.

Autopista México–Toluca.

Autopista Naucalpan–Ecatepec.

Zona Norte y Bajío.

Carretera Federal 45 (Panamericana).

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí).

Vía corta a Chihuahua.

Autopista Salamanca–Celaya.

Occidente y Pacífico.

Autopista de Occidente (15D).

Carretera Culiacán–Mazatlán.

Carretera Morelia–Pátzcuaro.

Segob asegura que no hay motivos para bloqueos carreteros

Por su parte, la Secretaría Gobernación emitió un comunicado asegurando que no hay motivos para dichos cierres, pues esta secretaría y la de Agricultura y Desarrollo Rural se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses de 2025 para atender demandas de los mismos.

La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”.

*mcam