Despegar ofrece recomendaciones para simplificar la planeación de viajes con niños

Uno de los principales diferenciales al viajar en familia es poder adaptar el viaje a todos los integrantes. Involucrar a los niños en la planificación, elegir actividades pensadas para distintas edades y contemplar tiempos de descanso son claves para lograr una experiencia equilibrada y disfrutable.

En este contexto, desde Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, observan que cada vez más viajeros priorizan opciones que les permitan organizar todo en un solo lugar, ganar previsibilidad y dedicar más tiempo a disfrutar.

Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar, comenta: "En Despegar entendemos que el valor de un viaje está en cómo se vive de principio a fin. Por eso, hemos construido un ecosistema de viajes completos y conectados, que integra cada etapa de la experiencia en una sola solución. A través de opciones accesibles y un servicio confiable, impulsado por tecnología y acompañamiento constante, buscamos que las personas viajen con mayor tranquilidad y libertad, para enfocarse en lo más importante: disfrutar, compartir y crear recuerdos que perduran".

A esto se suma SOFIA, el asistente de inteligencia artificial de Despegar, que acompaña a los viajeros durante la planificación. Con más de un millón de conversaciones al mes, ayuda a ordenar opciones, entender necesidades y tomar decisiones de forma más simple y personalizada.

El Carrito de Compras de Despegar lleva esa organización un paso más allá. Permite reunir vuelos, hoteles, actividades y más servicios en un solo lugar, para visualizar el viaje completo de forma clara y tomar decisiones con mayor control. Además, ofrece la flexibilidad de ajustar el itinerario y sumar experiencias según las necesidades de cada familia.

Al integrar todo en una sola compra, el carrito simplifica la planificación, facilita el acceso a mejores condiciones al combinar servicios y evita tener que gestionar múltiples reservas por separado. Esto se traduce en menos fricción antes y durante el viaje, y en una experiencia más ordenada, flexible y disfrutable.

Viajar con niños en 2026 implica combinar planificación y disfrute. Al anticipar la logística y aprovechar los beneficios pueden concentrarse en lo esencial: compartir, explorar y vivir cada viaje como una experiencia única.