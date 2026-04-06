Confirman la muerte de noveno minero desaparecido en Sinaloa

Se confirmó la localización y muerte de Miguel Tapia Rayón, parte del grupo de 10 mineros secuestrados por un comando en la zona serrana del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Miguel tenía 56 años de edad y era originario del Estado de México, encontrado al interior de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, donde las autoridades y colectivos de madres buscadoras han realizado múltiples hallazgos.

La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó su identificación, lamentando nuevamente lo ocurrido a los trabajadores de una de sus minas, y el apoyo a cada uno de sus familiares.

“Este es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas. Les brindamos nuestro apoyo constante mientras lamentamos la pérdida de nuestros colegas y amigos”, dijo Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, a través de un comunicado.

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Hace apenas unos días se confirmó la identificación de Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Chihuahua, por lo que ya serían nueve los mineros formalmente identificados por las autoridades, encontrado al interior de fosas.

Previamente, habían sido identificados los cuerpos de: José Antonio Jiménez Nevárez, Jesús Antonio de la O Valdez, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, Javier Guillermo Vargas Valle, 40 años, y de Javier Emilio Valdez Valenzuela.

Con esta nueva actualización de pruebas de genética forense, Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 67 años de edad, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias, sería el único en calidad de desaparecido.

Los diez mineros fueron secuestrados el pasado 23 de enero en Concordia, y las autoridades enviaron a mil 900 elementos para buscarlos; luego de la detención de cuatro integrantes de una célula delictiva de la región, se logró dar con una fosa clandestina en El Verde, donde fueron encontrados diez cuerpos.

Sin embargo, las autoridades y colectivos de búsqueda han encontrado otras fosas en esa misma comunidad, logrando extraer los restos de unas 18 personas, de las cuales, ocho de ellas permanecen sin identificar.