Golpe al Cártel Independiente: Detienen a "Billyboy", generador de violencia en Colima

José Luis “N”, alias Billyboy, identificado por autoridades como presunto jefe de sicarios del cártel independiente de Colima o Los Mezcales, fue detenido en el estado de Colima durante un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la captura ocurrió como parte de la operación Goya, en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y corporaciones estatales. A través de un comunicado enviado por el Gobierno de Colima, las autoridades señalaron que el detenido es considerado “objetivo prioritario” y presunto integrante de un grupo de delincuencia organizada que opera en la entidad.

“El detenido es identificado como presunto jefe de sicarios del cártel independiente de Colima o Los Mezcales y estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en esta entidad.”

Información del gobierno estatal detalló que mediante trabajos de inteligencia y labores de campo se logró ubicar al presunto generador de violencia. Tras corroborar su identidad, “se le notificó sobre el mandato judicial existente en su contra por el delito de homicidio”, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades también indicaron que Billyboy estaría relacionado con “diversos delitos de alto impacto registrados en esta entidad”, aunque no se detallaron casos específicos.