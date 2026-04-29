Decomisan más de 60 kg de cocaína en tractocamión en Colima; hay 4 detenidos

En un operativo conjunto del gabinete de seguridad, autoridades federales lograron el aseguramiento de más de 60 kilogramos de cocaína que eran transportados de forma oculta en un tractocamión en el estado de Colima, además de detener a cuatro personas presuntamente vinculadas con el trasiego de droga.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), junto con autoridades estatales.

Droga escondida en paredes del vehículo

El cargamento ilícito era trasladado oculto en compartimentos acondicionados dentro de las paredes de la caja refrigerada del tractocamión, una modalidad utilizada por grupos criminales para evadir los controles de seguridad en carreteras.

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron la droga, procedieron a su aseguramiento y detuvieron a cuatro personas que viajaban en la unidad.

Golpe a rutas del narcotráfico

Este operativo forma parte de las acciones coordinadas para frenar el tráfico de drogas en el país, particularmente en rutas estratégicas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de aseguramientos contribuye a:

Cerrar rutas de trasiego de droga

Debilitar estructuras del crimen organizado

Fortalecer la seguridad en carreteras federales

vjcm