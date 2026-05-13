Bajan los homicidios en México: INEGI y el Secretariado validan la tendencia

La reducción en la comisión de homicidios dolosos en el país se puede confirmar por las cifras que también presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que coinciden en algunos aspectos con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó la especialista en Seguridad y Prevención del Delito, Eunice Rendón.

“La tendencia a la baja se ve tanto en los datos del Secretariado Ejecutivo, con la disminución de este delito, en al menos 26 entidades de la República, pero también coincide con los datos del INEGI; que en el caso del SESNSP son carpetas de investigación abiertas por este delito y en el caso del INEGI son actas de defunción, entonces son dos fuentes distintas, pero lo que sí coincide es el tema que con algunos datos que varían, pero coincide la tendencia a la baja en este delito”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, en la Primera Emisión de Imagen Informativa, Rendón destacó la reducción en la cifra de homicidios, presentadas el martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Conferencia del Pueblo.

“Que teníamos en septiembre de 2024, 86.9 en promedio diario y para abril de 2026, según los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, hay 52.5 en promedio diario entonces, pues no es menor, estas 34 vidas que se salvan cada día, con esta estadística que vemos actualmente”, comentó.

Rendón planteó que el combate al homicidio doloso se debe sumar al manejo de la inteligencia y a la atención de otros delitos, que también afectan a la población.

“También a la par de este tema de inteligencia, de la presencia también tanto la Federación como en los estados en los territorios más difíciles de la coordinación, también me parece muy importante mencionarlo.

“También de la reducción, no solo el homicidio, sino de otros delitos, claro hay retos importantes en tema de extorsión, de feminicidio, desapariciones”, dijo Rendón.

Consideró que se debe trabajar con atención en las ocho entidades del país que concentran el 53 por ciento de los homicidios en el país, en donde destacó el caso de Chihuahua, en primer lugar, en los últimos meses.

“Hay ocho entidades federativas que concentran el 53 por ciento del total de los casos de homicidio doloso, estas ocho entidades, además, encabezadas por el estado de Chihuahua, que pues tiene en promedio 129 homicidios, en lo que va de abril.