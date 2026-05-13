Caen 9 policías en Hidalgo; los acusan de homicidio y lesiones

Nueve integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Progreso de Obregón fueron detenidos mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, al enfrentar investigaciones por los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los detenidos se encuentran ocho hombres y una mujer, identificados únicamente por sus iniciales debido al curso de las investigaciones judiciales.

Las capturas se realizaron en la colonia Centro de Progreso de Obregón, donde los agentes fueron puestos posteriormente a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la autoridad ministerial, en las próximas horas se solicitará la audiencia inicial ante un juez de control, en la que se formularán imputaciones y se definirá la situación jurídica de los señalados.

Hasta el momento, la Procuraduría estatal no ha dado a conocer detalles sobre los hechos que originaron la investigación ni la fecha en que presuntamente ocurrieron los delitos.

Un día antes, autoridades judiciales detuvieron al director y subdirector de Seguridad del municipio de Tezontepec de Aldama, así como un ex policía acusados de nexos con la delincuencia organizada.