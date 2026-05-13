Aumentan en 30 por ciento plazas de enfermería en el IMSS

En los últimos siete años, los puestos del personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron 30 por ciento, informó su director general Zoé Robledo.

Explicó que de 2019 a la fecha, el número de puestos pasó de 109 mil a más de 141 mil, en particular con más enfermeros y enfermeras generales clínicas y especialistas quirúrgicas incrementando la capacidad resolutiva para mejorar la atención de los pacientes.

A lo anterior se suma el reconocimiento de la Licenciatura en Enfermería.

“Hoy, 43 mil 688 trabajadoras y trabajadores han acreditado contar con un título y cédula profesional y fue una inversión. Yo nunca la he visto como un gasto, ha sido una de las inversiones más importantes, 314 millones de pesos, para poder haber hecho este cambio tan importante.

“Y sobre todo, el reconocimiento de una realidad, la enfermería del IMSS ya tenía una formación, experiencia, responsabilidades enormes, lo que faltaba era la instrucción de estar a la altura de esa profesión”, detalló.

Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería 2026, en el marco del IV Congreso Internacional de Enfermería, Robledo Aburto añadió que actualmente las enfermeras y enfermeros del Seguro Social tienen un papel central en las estrategias preventivas del gobierno federal, el proceso de digitalización y la implementación del Servicio Universal de Salud, cuya transformación inició el desde el sexenio pasado.

“Y las líneas eran muy claras, transformarlo significaba fortalecer lo público, detener el proceso de privatización y volver a confiar en la formación y la contratación de personal que sirve como servidores públicos y entrega su vida a una institución pública”, agregó.

En su mensaje de inauguración, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que desde el inicio de la presente administración, se ha tenido el objetivo de lograr una república sana, por lo cual, la enfermería “es una profesión indispensable para el funcionamiento de los servicios de salud y para la atención diaria de millones de mexicanos”.

Por su parte, Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora de Enfermería del IMSS, expresó que esta ceremonia convoca a la profesión “que se ha erigido como el pilar más robusto, noble y fundamental del sistema de salud mexicano”.

Cabe señalar que como invitada al IV Congreso Internacional de Enfermería, la ex Ministra de Salud de Canadá, Kamal Khera recibió una cofia como símbolo de enfermera honoraria del Seguro Social, la cual, le fue entregada por Zoé Robledo, quien acompañado de autoridades del sector salud, otorgó diversos reconocimientos a profesionales de la enfermería que contribuyen a fortalecer la atención médica.

JCS