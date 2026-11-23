La Fiscalía General de la República ha logrado detectar al menos 40 domicilios de personas físicas y morales que estarían relacionados con la red de corrupción que tejió Guadalupe Taddei con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas en el Instituto Nacional Electoral, reveló la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

Además, se tienen 15 carpetas de investigación por el caso, al tiempo que se avanza para obtener las órdenes judiciales correspondientes, dijo.

“Les puedo dar un dato: tengo 15 carpetas de investigación (…) tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios que tenemos que ver, ya haremos las acciones ministeriales que se requieran”, señaló tras la reunión de trabajo que encabezó este lunes con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Al momento, dijo Godoy Ramos, peritos avanzan para reunir las pruebas a fin de obtener las órdenes judiciales correspondientes, además de que se ha citado a declarar a varios testigos.

“Estamos avanzando; se requiere un análisis muy serio, muy profundo de toda la documentación que tenemos. Están nuestros peritos ya trabajando para esto y espero que podamos dar una decisión, una conclusión en un plazo no muy largo”, precisó.

Asimismo, Ernestina Godoy aseguró que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas están “localizables”. Aseguró que se encuentran en México, pero afirmó que “no los están buscando”.

“Que yo sepa, sí, están en México”, recalcó durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de trabajo que sostuvo este día con integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

A la fiscal se le preguntó si los tienen ubicados, a lo que respondió: “No, no los estamos buscando todavía”.

Aunque reiteró que las investigaciones están en curso.

“Tengo que tener las pruebas, las pruebas fuertes, las pruebas necesarias, si es que va a llegar a una judicialización. Yo entiendo que la sociedad está esperando y nosotros somos conscientes de eso”, afirmó.

Ante la interrogante de por qué no se ha actuado contra la exfuncionaria si han circulado videos que presuntamente la señalan de actos de corrupción y de conflicto de interés, la fiscal fue enfática al asegurar que la FGR no judicializa una investigación “en base a rumores”.

“Estamos avanzando y no es un tema en el que la Fiscalía General de la República pueda llegar a conclusiones de judicializar solamente en base a dichos.

“Insisto en el tema del INE: son relativamente recientes las denuncias que se presentaron, la información que hemos obtenido ya y que se está analizando, la ubicación de 40 domicilios, ya he citado a algunas personas que pueden ser testigos”, puntualizó.