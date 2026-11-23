La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició 79 mil 889 carpetas de investigación entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, un incremento de 4.2 por ciento respecto al periodo anterior. Además, reportó 13 mil 482 sentencias condenatorias, 18.3 por ciento más, durante una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Ante las y los legisladores, Godoy Ramos defendió la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia como una herramienta para enfrentar a las organizaciones criminales. “Es claro para todos que cuando el Estado mexicano actúa de manera conjunta y coordinada, es más poderoso que cualquier expresión criminal”, expresó.

En la sala de juntas de la Jucopo, la titular de la FGR recordó que la institución forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Gabinete Federal de Seguridad. Atribuyó a ese trabajo conjunto los resultados que presentó como parte del seguimiento al Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

La fiscal expuso los avances de la institución a partir de sus líneas de trabajo: el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia; el fortalecimiento de la Fiscalía en las entidades federativas; la coordinación con fiscalías y procuradurías locales y con el Gabinete Federal de Seguridad; los derechos humanos y la perspectiva de género, así como el fortalecimiento institucional y el Servicio Profesional de Carrera.

“Una carpeta se sostiene con pruebas, no con dichos ni con rumores”, señaló. Explicó que el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia busca dejar atrás las indagatorias fragmentadas y concentrar los esfuerzos no solo en perseguir a quienes cometen delitos, sino también en desarticular las redes, los recursos y las estructuras que facilitan las actividades criminales.

Menos tiempo para judicializar investigaciones

Entre los resultados del periodo, Godoy Ramos destacó la reducción del tiempo promedio de judicialización de 473 a 242 días, lo que representa ocho meses menos de espera para las víctimas.

Las vinculaciones a proceso aumentaron de 17 mil a más de 19 mil, un crecimiento de 12.1 por ciento. En cuanto a las sentencias condenatorias, la cifra pasó de 11 mil 395 a 13 mil 482, un incremento de 18.3 por ciento.

La FGR también realizó 480 mil 501 actos de investigación y dos mil 506 cateos. En materia pericial, registró 287 mil 107 dictámenes, 11.4 por ciento más que en el periodo anterior, además de 179 mil 618 productos de inteligencia o análisis de información.

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La fiscal sostuvo que el nuevo modelo responde a una visión integral, con enfoque de derechos humanos y sentido humanista, que coloca a las víctimas en el centro de la actuación institucional y garantiza sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

Para ello, explicó, la institución recurre a la ciencia, la tecnología, el análisis estratégico y la intervención pericial especializada.

“Cuando asumí la titularidad de la Fiscalía General de la República me comprometí a transformar esta institución de procuración de justicia. Hoy puedo decirles que esta transformación es una realidad y avanza con un objetivo claro: consolidar un nuevo modelo de Fiscalía al servicio del pueblo de México”, afirmó ante diputadas y diputados.

Reconoce reformas aprobadas por el Congreso

Godoy Ramos reconoció el trabajo del Congreso de la Unión por la aprobación de reformas constitucionales y cinco leyes que, de acuerdo con su exposición, proporcionan el marco jurídico para alcanzar los objetivos del nuevo modelo de procuración de justicia.

Entre las normas mencionó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y la Ley de Búsqueda de Personas.

La titular de la FGR explicó que el modelo busca comprender y erradicar fenómenos criminales complejos mediante herramientas de inteligencia criminal. En ese contexto, colocó el combate al crimen organizado entre las prioridades institucionales, con estrategias dirigidas a desmontar las economías que sostienen sus operaciones.

Combate al robo de hidrocarburos y delitos fiscales

En materia de hidrocarburos, la Fiscalía inició 10 mil 856 carpetas de investigación y consiguió 232 sentencias condenatorias. Godoy Ramos afirmó que las indagatorias abarcan toda la cadena delictiva, desde la sustracción y el procesamiento hasta la importación, la logística y la distribución.

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En delitos contra la propiedad intelectual, la institución aseguró más de 16 millones de productos, cuyo valor supera los cuatro mil millones de pesos.

La fiscal también informó sobre la desarticulación de estructuras dedicadas a emitir facturas por operaciones inexistentes, prácticas que ocasionan daños al erario federal.

En materia de defraudación fiscal, la FGR recuperó 724 millones de pesos mediante el aseguramiento de inmuebles y cuentas bancarias, sentencias condenatorias y acuerdos reparatorios.

Respecto a la extinción de dominio, reportó 195 sentencias y la recuperación de 496.9 millones de pesos.

“Son recursos que el crimen le quita al pueblo de México. Desde la Fiscalía estamos comprometidos a devolvérselo”, puntualizó.

FGR defiende autonomía y respeto a derechos humanos

Al concluir su presentación ante la Jucopo, Ernestina Godoy sostuvo que la procuración de justicia debe sustentarse en principios éticos, sociales y humanistas. También defendió la autonomía de la Fiscalía General de la República como una condición para ejercer la representación social con independencia y sin presiones externas.

“Una Fiscalía autónoma ejerce la representación social con ética jurídica, de manera independiente y libre de cualquier coacción externa. Investigar y perseguir los delitos es una obligación. También lo es garantizar los derechos humanos, proteger a las víctimas y actuar sin fabricar culpables ni conceder impunidad alguna”, concluyó.