La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que el sacristán José “N”, acusado de agresiones sexuales contra menores en una iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección en el municipio de Villa de Pozos, enfrenta cuatro procesos penales por abuso sexual calificado en agravio de cinco víctimas.

La funcionaria aclaró que, pese a las versiones sobre un número mayor de afectados, la institución solo tiene acreditadas a cinco víctimas distribuidas en cuatro carpetas de investigación.

“Cuatro carpetas de investigación, cinco víctimas, porque en una van dos. Es lo que tenemos nosotros en Fiscalía”, informó.

Tras ser detenido en Tamaulipas cuando intentaba evadir a la justicia y posteriormente trasladado a territorio potosino, el imputado compareció ante la autoridad judicial, donde su defensa recurrió a una ampliación legal antes de que se defina su vinculación.

“Pidió la duplicidad de término constitucional, estamos en espera que en los próximos días se resuelva su situación jurídica en cuanto a los cuatro, en los cuatro órdenes que se ejecutaron”, señaló la fiscal.

García Cázares explicó que el desahogo de las audiencias se llevará a cabo de manera independiente por cada carpeta iniciada, lo que podría derivar en sanciones acumulables si se comprueba su responsabilidad en los tribunales.

“Como son cuatro procesos, pues serían cuatro penas distintas en caso de llegar a un juicio oral y que esperemos que así sea y obtener sentencia condenatoria”, destacó.

En cuanto al avance de las indagatorias, la fiscal descartó que hasta ahora existan elementos que involucren a la esposa del detenido, y precisó que el sacerdote José de Jesús, señalado por presuntas omisiones, todavía no ha declarado.