Una menor de edad originaria de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua fue hallada muerta en la comunidad de El Potosí, en Galeana, Nuevo León, municipio al que había arribado para, presuntamente, trabajar en la recolección de papa.

De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo de la niña de aproximadamente 16 años habría sido localizado dentro de una casa de campaña, sin que se tengan todavía datos acerca de la causa de fallecimiento.

Refieren que un médico de la comunidad hizo el llamado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que el pasado viernes acudió al sitio para iniciar con las investigaciones de este hecho.

Una de las primeras problemáticas que fueron identificadas por los investigadores fue que las personas que trabajaban como jornaleras agrícolas habitaban en condiciones precarias.

Entre los trabajadores había personas foráneas, algunas originarias de la Sierra Tarahumara, quienes se resguardaban en estas casas de campaña y en algunas bodegas para pasar la noche.

Se espera que estos factores sean tomados en cuenta por las autoridades investigadoras, quienes no habrían identificado lesiones visibles en el cuerpo de la menor.

Galeana, músculo agrícola de Nuevo León

Galeana es una de las principales zonas productoras de papa en Nuevo León, de hecho, cuenta con extensos sembradíos de este tubérculo en donde laboran decenas de personas, la gran mayoría procedente de otros estados de la República que llegan en busca de más oportunidades laborales.

De acuerdo con publicaciones, Galeana concentra alrededor del 79.3 por ciento de la superficie dedicada al cultivo de papa en Nuevo León. Algunas de las papas que más se producen son la Alpha y Fianna, ambas blancas.

En cuanto a la temporada de cosecha, esta se extiende de finales de septiembre a enero, con mayor producción durante noviembre y diciembre, por ello no es extraño que en esta época del año sean compartidas algunas fotografías de dicha actividad por medio de las redes sociales.